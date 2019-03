Mucho se ha hablado en los últimos días sobre Ambrosia, la señora o señorita, por el nombre no queda nada claro, con la que Candela Acevedo aseguró que Antonio Tejado le había sido infiel. La historia parece tener fascinado a Jorge Javier Vázquez, quien durante la gala del pasado jueves no pudo reprimir las ganas de desvelarles a los concursantes que el nombre había sido ‘trending topic’ el día en el que Candela soltó el bombazo. Además, le preguntó abiertamente al andaluz qué estaría haciendo en esos momentos su supuesta amante, contestando que no lo tenía muy claro, ya que lo mismo era septuagenaria y estaba durmiendo... Pero ¿quién es verdaderamente Ambrosia?

Antes de desvelarse la identidad de la supuesta amante, el sobrino de María del Monte tuvo la oportunidad, por segunda vez, de despedirse a solas de Candela, después de que esta se quedara a las puertas de ocupar el puesto de la repesca frente a Sofía Suescun. Al entrar en el confesionario, le dio un beso en la cabeza, intentando por todos los medios no dejar en evidencia la felicidad que sentía por perder de vista a su ex. “Me quería quedar más tiempo porque estaba muy bien conmigo misma. Quería hacer mi concurso independiente”, confesó la enfermera.

“Vamos a estar tranquilos de aquí en adelante. No quiero tener fuera situaciones así contigo”, le propuso su expareja. Acto seguido, intervino Jorge Javier para saber qué sentía el colaborador de ‘Sálvame’. “Esto es como un flashback, pero ahora mucho mejor. La otra vez la vi irse con mucha más rabia… Llevamos un año que sabemos que no podemos ser pareja, pero por el cariño y el enganche hemos ido a trancas y barrancas”, explicó. “En ocasiones estoy seguro de que la echaré de menos, pero ahora voy a estar más tranquilo”.

Antes de que se despidieran, el presentador pidió a Antonio que le cantara una canción a su ex, decantándose por ‘Porque’, de Manuel Carrasco. “Porque desde que te vi no he parado de soñar contigo. En tus ojos ‘tristes’ me perdí y perdido en ti todavía sigo. Porque prefiero vivir a tu lado siempre a la deriva. Porque me gusta sentir como mi pecho me grita”, tarareó. “Ya no tengo rabia ni rencor. Me lo quité fuera, me han apoyado mucho. Vine aquí renovada, desvinculada de ti y con indiferencia hacia ti porque ya no siento nada", dijo Candela antes de salir por la puerta. Tras esto, Antonio no puedo reprimir la risa tonta.

Ya en plató, Jorge Javier aclaró la confusión que Candela había sufrido en su baile de nombres. “Ven aquí que te tengo que decir una cosa. ¡No era Ambrosia! ¡Era Apolonia!”, le indicó a la finalista de la repesca. “Te liaste y dijiste Ambrosia. Apolonia debía sonarte muy raro y confundiste Ambrosia con Apolonia”. Obvio, Ambrosia es un nombre tan común…

Pese a todo, Candela seguía erre que erre que le habían dicho Ambrosia. “Que no, ¡si hay tres Ambrosia en España!”, bromeó el catalán. “¿Pero no eran diez?”, se preguntó la ex de Antonio. “Pues ya se han muerto siete durante la gala”, replicó Jorge. “Lo de Apolonia es verdad, se ha explicado en ‘Sálvame’. Apolonia es una actriz de cine para adultos”, continuó diciendo. Para quien no lo sepa, Apolonia Lapiedra, aparte de ser actriz porno y nueva protegida de Ramiro Lapiedra, en su día apareció en un ‘Sábado Deluxe’ para contar que Kiko Jiménez, el novio de Gloria Camila, le había propuesto hacer un montaje. Además, se la vio besando a Álvaro Muñoz Escassi y el pasado mes de agosto aseguró haber mantenido relaciones sexuales completas con Omar Montes. Sobre Antonio Tejado ha dicho que era un "baboso" y que, cuando “surgió todo”, él estaba con Candela. “Estaba obsesionado conmigo”, asegura la intérprete.