En un reñidísimo duelo, Raquel Lozano perdió la batalla frente a Kiko Rivera y fue expulsada de la casa de ‘GH Dúo’ con un 55,9% de los votos. En el plató del reality, la concursante de ‘GH 16’ fue recibida con una gran ovación por parte del público. “Estoy desubicadísima pero muy contenta. Hombre, me hubiera gustado haber llegado más lejos, pero he sido yo misma en todo momento y estoy muy orgullosa por eso”, le confesó a Jorge Javier. “No sé porque estoy fuera. Sé que había mucha trama dentro y yo he estado un poco apartada de todo. Además, he tenido un rival muy fuerte en la nominación”.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Telecinco

Tras confesar que a veces se encontró un poco sola dentro de la casa, reconoció que su principal apoyo había sido María Jesús Ruiz, a la que la augura un futuro prometedor. “Ella es fuerte. Es duro estar ahí porque cada uno somos de nuestro padre y de nuestra madre y todos vamos a por lo mismo. Hay mucha competitividad. Hay gente muy fuerte y son muy buenos concursantes. Ella es muy de corazón”, reflexionó.

“No sé lo que se estará viendo fuera, pero para mí dentro ha sido un apoyo muy grande. No tengo nada malo que decir de ella”, continuó diciendo. Cuando el presentador le preguntó si creía que el resto de los concursantes estaban siendo justos con ella, contestó: “A María Jesús no la han sabido conocer y yo sí le he dado esa oportunidad. Creo que se le está dando mucha caña, y a María Jesús, si te abres un poquito a conocerla, es una tía con un corazón grande”.

Telecinco

Sobre Antonio Tejado no tiene la misma opinión... “A él lo he visto muy televisivo, aunque es muy lícito. Él trabajo en esto y le conviene ser lo más mediático posible”, opinó. Acto seguido, Jorge Javier le presentó a la madre del andaluz, María José, señalando la expulsada que no quería meterse en trifulcas con las progenitoras de sus compañeros. “Antonio es así siempre. En la tele, en la calle… donde quiera que esté. Si tú lo conocieras fuera del ámbito televisivo sabrías que es así”, dijo la cuñada de María del Monte. “Conmigo ha ido muy de amigo y luego me ha subido a la nominación cuando ha querido. Antonio es capaz de traicionarte en cualquier momento… Si se tiene que salvar el culo dándote un ‘zasca’ bien dado, lo hace”, sentenció Lozano.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Telecinco

En el plató se encontraba también Maite Galdeano, una de las ‘archienemigas’ míticas de Raquel, quien no dudó en reírse de la situación de la joven. “Estoy muy contenta de que Sofía se haya salvado. Decirte que si durabas tanto en el reality era porque la gente no se molestaba en votarte”, dijo, ganándose el abucheo de la grada. “Supongo que será la misma gente que mandó a la calle a tu hija. Sinceramente, yo he sentido el apoyo de la gente, se molestase o no se molestase en votar. He estado en la palestra nominada cuatro veces y a la quinta he salido con un campeón como Kiko Rivera”, recordó Raquel llena de orgullo. Por si no se acuerda Maite, su hija se fue a la calle en su primera nominación… ¿Volverá a pasar lo mismo en su vuelta a la casa o remontará hasta hacerse con el preciado maletín?