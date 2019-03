Antonio Tejado ha vivido un auténtico calvario esta semana. A la vuelta de su exnovia Candela (y posterior salida) a 'GH Dúo' hay que sumar las graves acusaciones que vertió sobre él María Jesús Ruiz. La Miss denunció que, durante una de las pausas publicitarias, Antonio se había acercado a Candela y a ella en plan agresivo, algo que le había hecho sentir miedo puesto que el colaborador de ‘Sálvame’ “es capaz de todo”. Ante su acusación, Tejado se levantó del sofá y amenazó con abandonar el programa. “No quiero estar en esta casa con alguien que me hace esas acusaciones. Esto es un peligro”, exclamaba mientras daba vueltas por el salón. Una situación muy fea que ha vuelto a salir a la luz este jueves durante la gala.

Jorge Javier quiso saber si Antonio había superado ya el duro episodio vivido el martes con María Jesús Ruiz, a lo que Antonio contestó que no. “No, me ha traído de cabeza, he pasado dos días nervioso que he somatizado y lo he pasado muy mal porque he tenido vómitos y temblores en las manos. Me enfrenté el martes a la peor situación que me he enfrentado en ‘GH DÚO”, explicaba. Ante la cara atónita de la Miss, que se justificaba diciendo que ella hace su vida dentro de la Casa. "No le deseo mal a nadie, pero, ¿ha tenido temblores?", preguntaba a sus compañeros. Rápidamente, Candela le contestaba a la Miss que sí, que no lo había pasado nada bien estos últimos días.

María Jesús: "Yo lo que tengo que decir es que ese episodio fue muy feo. Fue terrible" #GHDÚOGala9 pic.twitter.com/Q3KRpvNjJw — Gran Hermano (@ghoficial) February 28, 2019

Tras ver otra vez los vídeos, María Jesús reconoció en directo su error, por el que ya se había disculpado el martes: "Ese episodio fue muy feo, fue terrible". Pese a todo volvió a criticar a Antonio, diciendo: "Lo que no soporta es que Candela y yo hablemos", sentenció la jerezana. Una palabras que no sentaron nada bien a Antonio que le contestó a María Jesús Ruiz que aquí la única que avasalla al otro es ella.