La relación entre Alejandro Albalá y Sofía Suescun está plagada de altibajos pero la última gran bronca que se ha producido entre ambos va a traer cola. ¿El motivo? Ella le ha confesado que también está enamorada de él y le está volviendo loco,así lo han contado este domingo en el programa de 'Socialité'. Alejandro está cansado del constante juego de Sofía, y esta vez ha sido bien claro a la hora de decirle que no va a consentir que siga con tira y afloja con él. El joven no entiende que dentro de la Casa le diga que no quiere saber nada de él y luego fuera de ella le del concurso quiera estar ella. "Yo no aguanto más, no entiendo que te metas en mi cama y luego me digas que no quieres saber nada de mí. Si me quisieras de verdad no harías estas cosas, sabiendo que yo te amo, te adoro... que hago todo por ti", le dice Alejandro a Sofía. Sin embargo ella cree que él utiliza sus momentos de "debilidad" para luego utilizarlos en su contra. Pero es que no sólo son palabras, Sofía se puso el anillo que le regalo él y dice que no quiere nada dentro del reality, pero que fuera podrían tener algo. ¿Es una estrategia de Sofía?

Publicidad - Sigue leyendo debajo

"La idea clara es que no podemos estar juntos. Demuestro que siento. No podemos estar juntos fuera. A veces sabes que soy muy fantasiosa, te he mentido. A partir de ahora te voy a decir que no te quiero. Me voy a esforzar en mentirte", le decía en el jardín a Albalá que cada vez se encuentra más desconcertado con su actitud. "Me estoy volviendo loco", decía el concursante sin saber cómo actuar con ella.

Tras esta tremenda discusión, a Sofía no se le ocurrió otra cosa que preguntarle si le va a dar la mitad de su premio si gana 'GH Dúo'. "¿Me darías la mitad del premio si ganas?", le decía Sofía a Alejandro. Pero él estuvo bastante listo y le respondió: "¿Me vas a dar tú la mitad de los 100.000 euros de 'Supervivientes'?".