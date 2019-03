La organización de ‘GH Dúo’ le ha preparado a Sofía Suescun una ‘multitudinaria’ cena para que lime asperezas con Ylenia, Antonio Tejado y Alejandro Albalá. El primer plato se lo tomó con la que un día fue su gran apoyo dentro de la casa, Ylenia. Sin embargo, tras su expulsión, la de Benidorm protagonizó un acercamiento con Albalá, algo que la experta en realities no vio con buenos ojos. Al sentarse a comer, Ylenia le pidió a su compañera que le dijera las ‘cosis’ que no se atreve a decirle a la cara. “Ya sabes que yo disimulo fatal y me cuesta hacer como que no pasa nada”, dijo Sofía sobre la fría actitud que ha tenido con su compañera desde su vuelta al reality. “Al salir he visto cosas de cuando yo estaba dentro que no me esperaba”.

Y es que, aparte de su tonteo con Albalá, a Sofía le dolió las formas que tenía de hablar sobre ellas con algunos de sus compañeros. Pese a todo, Ylenia aseguraba no acordarse de nada. “Si no te acuerdas es a lo mejor porque no lo tenías adentro”, reflexionó Sofía. “¿Por qué te quedas con lo malo y no con lo bueno?”, le recriminó Ylenia, explicando que todo lo que dijo sobre ella a Alejandro, como que estaría rehaciendo su vida fuera de la casa, lo hacía para que estuviera menos rayado y disfrutara de su concurso: “Yo lo hice por él, para que se quitara el rayamiento… ¿Por qué te molestaron los consejos que le daba a Alejandro si no querías estar con él?”.

La relación de Antonio con Sofía también ha tenido sus idas y venidas. Pese a que en las primeras semanas de convivencia se llevaban muy bien, fue irse Sofía de la casa para arremeter contra su compañero y asegurar que le había intentado meter caña. En su encuentro con la ganadora de ‘SV’, el colaborador de ‘Sálvame’ le propuso dejar a un lado los malos rollos. “Aquí podemos hacer dos cosas: o nos parapetamos o nos abrimos un poco más y mejoramos nuestra relación”, dijo Tejado.

Siendo consciente de que no estuvo muy acertado en sus broncas, el ex de Candela le pidió disculpas. “¿Cómo sé si sientes verdaderamente eso?”, se preguntó Sofía. “Porque sabes como soy. Cuanto más tranquilo esté, mejor”, contestó Antonio. El concursante asegura que en muchas de sus peleas se dejó llevar por el amor que sentía por María Jesús: “Por mi parte quiero tener una relación normal. Quería tener esta conversación porque por mi parte no tengo ningún problema contigo”. A su vez, Suescun le pidió disculpas por decir en uno de los directos que tenía montones de tíos infinitamente mejores que él. “A mí eso no me influye. Yo me río”, aseguró Tejado.

Como colofón, Sofía pudo poner en orden sus sentimientos hacia Albalá. Nada más entrar, el ex de Chabelita le dio un beso, aunque los dos se mostraron bastante fríos y acabaron sincerándose sobre lo que pensaban el uno del otro. “Pienso que ya que no podemos tener una relación de complicidad ni de cariño ni de nada. He pensado que lo mejor es ser extremista y no tener ningún tipo de conversación. No tener nada que pueda malinterpretarse”, acabó diciendo Suescun.

Por su parte, Alejandro parecía compartir su postura: “Obviamente uno ya se cansa de las situaciones. Hoy tengo hambre, mañana no… Hoy he notado que ya no siento las mismas cosas. Me duele, no sé por qué será, pero ya no de una manera tan radical. Estoy cansado de siempre lo mismo… Lo que pienso, sin ser extremista, es que no tenemos que hacer nada que dé paso a una conversación rara”. Pese a ello, se lamentaba porque lo que ha sentido por Sofía no lo había sentido nunca por nadie, así que le dolía que todo acabara de una forma tan fría. “Una vez que salgamos de aquí no nos vamos a ver más. Lo poco que nos quede aquí, debemos tener un trato cordial e intentar no tirarnos pullitas”, sentenció Sofía.