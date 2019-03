Una vez sobrepasado el ecuador de ‘GH Dúo’ los habitantes de la casa han recibido mensajes de ánimo de algunos de sus seres queridos. Pese a que ellos pensaban que se enfrentarían a los habituales tweets de la audiencia, durante el último debate del reality, los concursantes fueron sorprendidos al descubrir quienes eran los remitentes de los especiales mensajes que recibieron. La primera en inaugurar la ronda tweets fue María Jesús Ruiz, quien recibió un mensaje de Juani, su madre: “María, hija, te mando mucha fuerza. Eres grande de corazón y noble, jamás tienes espacio para el rencor. Estamos muy orgullosos de ti, mil besos”. “La quiero con todo mi corazón. Mi familia es mi vida entera, son mi motor. Tengo tanto amor dentro de ellos que no me hace falta nada más. Por eso sigo luchando, jamás los dejaré en la estacada”, comentó la modelo, emocionada.

Ylenia recibió un mensaje de su madre, Teresa Santana: “Hola, mi niña. Tu familia y amigos te mandamos mucho amor y energía para que sigas haciéndolo genial y real como tú eres. Te quieroooo. Tus ylenistas, Iván y yo estamos a tope contigo siempre”. “No me lo creo… ¡Te quiero!”. La de Benidorm, que dudaba que sus padres estuvieran apoyando su concurso, no pudo evitar contener las lágrimas y agradecer el gesto, tanto a su madre como a todas las personas que la apoyan. “Y a Belén [Esteban], que es mi segunda madre y me la como”, indicó.

Irene Rosales, gracias a su madre, pudo saber cómo se encuentran sus dos hijas. “Hola, princesa. Estamos todos genial y sin prisa esperando que volváis. Carlota tiene cuatro dientes y casi anda, sigue siendo la simpatía personificada. Ana se está portando como una mujercita y está feliz. Orgullosa de ti se queda corto, para nosotros ya eres la ganadora. Besos”, escribió la suegra de Kiko Rivera. “La dejé sin dientes, sin andar… Cuando vaya no la voy a reconocer”, dijo entre lágrimas. Unas palabras que Jordi González, le pidió que matizara, ya que sonaba un poco raro que dejara a su hija sin dientes…

El hermano pequeño de Antonio Tejado le envió un mensaje recogiendo las palabras de María del Monte. “Mimmano, Postillo, fuera todo está bien, no te rayes. Sigue cariñoso y respetuoso con tus compañeros. Es mejor querer que odiar. Tu nobleza la está viendo todo el mundo. Sé el gran esfuerzo que estás haciendo al estar encerrado. ¡Enhorabuena! Te quiero, tu tata”, rezaba el tweet. Tejado agradeció el gesto, señalando lo mucho que quiere a Chema: “Echaba mucho de menos a mi hermano. Mi hermano es muy especial para mí, por él haría lo que fuera”.

Alejandro Albalá fue sorprendido con unas palabras de su madre. “Eres un campeón. Sal del bucle y abre los ojos. Vive la casa. Estás en la recta final. Sé fuerte y a por todas. Todos estamos contigo. Sonríe. Te adoramos. ¡Eres nuestro ganador!”, le aconsejó Paz Guerra. Por su parte, Juan Miguel recibió un mensaje de su hija Rocío. “¡Ay, papá! No te imaginas lo que hay montado aquí fuera. Iker, cada vez que sales en la tele, está orgulloso de su abuelito. Vicente, Maru, José, Omar… y yo lo estamos dando todo. Te extraño, pero no quiero verte hasta la final. Te quiero, y para mí eres mi ganador”, escribió la hija que tiene con Karina.

Kiko Rivera se sintió arropado por su hermano Cayetano. “Hermano, ¡ojalá llegue hasta donde quieras llegar, en el concurso y en la vida! Porque te quiero #KikoRiveraGanador”, envió el torero junto a una fotografía de los dos. “Gracias, brother. ¡Qué alegría saber que me estás viendo!”, dijo el hijo de Isabel Pantoja. “Mi hermano el guapo”.

Carolina Sobe se emocionó muchísimo al recibir un mensaje de su hija Grace: “Mamá, lo estás haciendo genial, te echamos muchísimo de menos. Papá te ve desde Miami. Sigue así, estoy muy orgullosa de ti. Amal, Emma, Miguel, Alonso, María, Bruno, Colucci, Luli”. Para terminar, pese a que acaba de ser repescada, Sofía Suescun también su mensaje de apoyo. “Sofía, amor, arriba ese ánimo que los días corren que vuelan. Canta, ríe, baila… Recuerda que esta es tu oportunidad. En tu mano está. Y lucha hasta el final, que eres una campeona”, le hizo saber Maite Galdeano.