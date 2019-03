Pese a que a su llegada a la casa de ‘GH Dúo’ Ylenia le declaró la guerra a Raquel Lozano, la que fuera su compañera de ´trío’, con el paso de los días ambas acercaron posturas y acabaron convirtiéndose en amigas. Por ello, muchos vieron una ‘traición’ al hecho de que la de Benidorm, cuando tuvo la oportunidad de salvar a la concursante de ‘GH 16’ de la nominación, decidiera dejar las cosas tal y como estaban. Una nominación que se saldó con la expulsión de Raquel. En el momento de despedirse de sus compañeros, Lozano y su compañera protagonizaron un pique en directo. “Me arrepiento de no haberte salvado, lo siento”, confesó Ylenia. “Si me hubieras salvado a lo mejor no hubiera estado aquí… Los arrepentimientos ya no sirven”, indicó Raquel. “Ya, bueno, pues si lo sé no te lo digo”, replicó una Ylenia visiblemente mosqueada. ¿Nos encontramos ante el fin de una amistad?

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Telecinco

En el último debate del reality, Jordi González le preguntó a Ylenia cómo se encontraba ante la marcha de su compañera. Aunque la estrella de ‘Gandía Shore’ explicó que estaba molesta por la fría despedida, no pudo evitar reconocer que la echaba de menos. “A ver, yo estoy guay”, dijo para hacerse la dura. “La echo de menos. Ya le dije que me arrepentía, pero la vi muy fría en su despedida. Eso fue lo que me extrañó, verla tan fría y que me diera ese ‘zasca’ cuando yo le dije una cosa buena. Por eso digo que estoy guay”.

En el plató, Raquel pudo ver un vídeo en el que se recogían las reacciones de sus compañeros ante su marcha. De Carolina Sobe, pese a que aseguraba que notaba un vacío, dijo que era una persona muy falsa “que no sabe hacia dónde va”. Por su parte, agradeció las palabras de María Jesús Ruiz, su gran apoyo dentro de la casa: “Me han emocionado muchísimo sus palabras. Para mí ella es una persona maravillosa y me ha dado mucho cariño, dentro ha sido como una madre. De verdad, quiero que llegue muy lejos”.

Telecinco

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Además, quiso explicar su momento de tensión con Ylenia. “He sentido que el jueves se quedó un poco triste al ver que la despedida fue un poco rara. Yo salía nerviosa y no me dio tiempo, pero no creo que haya sido expulsada porque no me sacara de la nominación. Simplemente, después de tantas idas y venidas, el hecho de que hubiéramos llegado a tener una pequeña unión me hizo pensar que me podía haber sacado, pero no se lo puedo echar en cara”, señaló.

“A Ylenia le tengo muchísimo cariño porque la he aprendido a conocer, aunque sea una persona muy difícil para convivir”. ¿Por qué se callaba cuando la alicantina se encaraba con ella? “Yo le tenía mucho cariño y sabía que luego iba a venir a pedirme perdón. ¿De qué me valía tener una discusión con ella si sabía que a los diez minutos iba a venir a pedirme disculpas? Además, los perdones de Ylenia son de verdad”.