Pese a que Sofía Suescun haya decidido romper por completo su relación con Alejandro Albalá, ha llamado poderosamente la atención que en las últimas horas haya vuelto a lucir en el dedo índice de su mano izquierda el anillo de compromiso que le regaló su expareja. ¡Así cómo quiere que Albalá no esté confundido! En un incomprensible afán de llamar la atención a toda costa, la experta en realities se puso la alhaja y se paseó por toda la casa de ‘GH Dúo’ haciendo aspavientos con las manos para que el santanderino se coscara de lo que lucía en su dedo.

Telecinco

Antonio Tejado, conocedor del significado que tenía la alianza, haciéndose el tonto, le intentó sonsacar el motivo de su decisión. “Sofía, qué buen pedrusco tienes ahí, ¿no? ¿Esto es un anillo de compromiso de un novio de fuera?”, le preguntó delante de Albalá, acercándose para contemplar de cerca la sortija. Entre risas, la ganadora de ‘SV’ corroboró que era un anillo muy especial, pero no quiso desvelar la identidad de la persona que se lo había regalado. “Quien lo sabe, ya lo sabe”, señaló enigmática.

Después, durante una conversación con Kiko Rivera en el jardín, Alejandro habló sobre el tema, dejando entrever que le hacía especial ilusión que se lo hubiera puesto por el significado que tiene de que estarán juntos para siempre. “Ella se lo pone porque lo siente, si no, no se lo pondría”, reflexionó Kiko. Aunque reconoció que se había fijado desde el primer momento, el ex de Chabelita explicó que no había dicho nada para no darle especial importancia. “¿Te has comido el coco una jartá?”, quiso saber el miembro del clan Pantoja. “Me ha hecho ilusión… Es algo bonito. Algo tenía aquí dentro que tenía que hacer y el destino ha decidido que tenía que volver”, contestó Albalá. Pues parece que el destino ha acabado jugándole una mala pasada… Y es que, cuando Alejandro se animó a preguntarle abiertamente por el tema, Sofía se justificó diciendo que le encantan los anillos.

Telecinco

Y es que, de venirse arriba ante una posible boda, Alejandro Albalá acabó recibiendo un jarro de agua fría en su cena a solas con Sofía. Ya sin anillos de por medio, la navarra aprovechó para dejarle las cosas claras a su ex. “Pienso que ya que no podemos tener una relación de complicidad ni de cariño ni de nada. He pensado que lo mejor es ser extremista y no tener ningún tipo de conversación. No tener nada que pueda malinterpretarse”, le espetó en su cara.

Por su parte, Alejandro parecía compartir su postura: “Obviamente, uno ya se cansa de las situaciones. Hoy tengo hambre, mañana no… Hoy he notado que ya no siento las mismas cosas. Me duele, no sé por qué será, pero ya no de una manera tan radical. Estoy cansado de siempre lo mismo… Lo que pienso, sin ser extremista, es que no tenemos que hacer nada que dé paso a una conversación rara”. “Una vez que salgamos de aquí no nos vamos a ver más. Lo poco que nos quede aquí, debemos tener un trato cordial e intentar no tirarnos pullitas”, sentenció Suescun.