¡Menuda nochecita la que se vivió el pasado domingo en ‘GH Dúo’! Cuando parecía que la sangre no iba a llegar al río y los concursantes intentaban evitar el enfrentamiento directo, fue llegar la ronda de preguntas de los internautas y liarse una gran movida dentro de la casa. “¿Por qué te quejas de que supuestamente María Jesús y Sofía se victimicen cuando después defiendes a Antonio Tejado y a Alejandro Albalá que son las personas que más lloran en esa casa?”, le preguntó una tuitera a Ylenia. “¿Llorar es de víctimas? Lloro todos los días, pero no me considero una víctima. Yo soy así y lloro porque me apetece. Parece que llorar es un pecado capital”, se lamentó el andaluz.

Ylenia contestó que en la relación entre Alejandro y Sofía no se iba a meter más, pero que se reafirmaba en que la modelo estaba buscando cualquier situación para convertirse en víctima. “Creo que María Jesús esta semana ha buscado un poco de movida para victimizarse”, sentenció, recordando el tema de la percha con Antonio o cuando le despertó de la siesta. “Me pusiste el culo en la cara y te pusiste en el armario de al lado a sacudir con fuerza las almohadas. ¡Fue un poco heavy! ¡Sacudiste las almohadas más que en tu vida!”, exclamó la de Benidorm, algo que María Jesús afirmaba no haber hecho adrede. “Como ya no hay trama, nos busca a Tejado y a mí, que somos los que antes saltamos, para encontrar trama”, añadió la estrella de ‘Gandía Shore’. “Le damos lo que quiere y está consiguiendo hacerse la víctima, así se está salvando de la expulsión”.

En ese momento, Antonio se puso a explicar lo que había sucedido con el tema del toallero. Al parecer, María Jesús ocupó el gancho que Antonio utiliza para colgar su albornoz y desplazó su nombre lejos del suyo. “Hacía dos semanas o más que no había una toalla ahí puesta”, se defendió la Miss España, iniciando una bronca sin precedentes. Entre fuertes gritos y cruces de acusaciones, María Jesús juraba que la percha estaba vacía desde hace semanas mientras que Antonio lo negaba. “¡Las instalaciones de esta casa son de todos! ¿Por qué me odias tanto?”, exclamó la andaluza, quien intentaba imponer su versión frente a la de Tejado. A su vez, Ylenia acabó estallando y acusó a su compañera de utilizar un “victimismo barato”.

Acto seguido, Jordi González corroboró la versión de María Jesús, algo que le hizo venirse arriba y crecerse ante sus compañeros. Pese a todo, en el vídeo que se había emitido sobre el tema del perchero la modelo sí que le pide perdón a Tejado por haber cambiado sus cosas de sitio… “Esto es lo que quiere. ¡Llora, llora! ¡Esta es la mujer más falsa que he conocido en toda mi vida!”, vociferó Ylenia al ver que a su compañera se le comenzaba a quebrar la voz. A partir de ahí, la locura se apoderó del salón y cada uno se desgañitaba para imponer su versión. “¡No me voy a comer esta mentira!”, se lamentaba Tejado.

Aunque el presentador pidió calma y siguieron con el programa, cuando se despidió del salón volvieron a la cara, sumándose hasta Irene Rosales para recriminarle a María Jesús la actitud que estaba teniendo. “No creo que haya discriminación ninguna”, le indicó. La modelo no se retractó de sus palabras de que todos en la casa le tienen miedo al que fue su interés amoroso, unas palabras que hicieron estallar al sobrino de María del Monte. “¡No te tengo miedo! ¡No me levantes la voz ni me faltes el respeto!”, le advirtió la andaluza con el dedo en alto.

“Tarde o temprano la gente se dará cuenta que eres un fraude. Ahora interesa que estés aquí, pero tarde o temprano saldrá la verdad”, expuso Tejado. “Ahora te vas al confe y hablas de tus niñas bonitas, pero a mí eso no me sirve”. Al escuchar sus palabras, María Jesús se fue detrás de Antonio para encararse con él en el dormitorio. “¡A mis hijas no las tocas! ¡Yo las nombro cuando me da la gana! ¡Me vas a decir tú de mis hijas! ¡Yo nombro a mis hijas la veces que me da la gana! ¡Mis hijas son intocables y no te las pongas en tu boca!”, exclamaba fuera de sí. Por su parte, el colaborador de ‘Sálvame’ colocó las manos en su espalda mientras se preguntaba si era normal su reacción.