Puede que a la mayoría de vosotros os hayan dicho que no hay que criticar a alguien sin saber por lo que puede haber pasado en su vida. De hecho, hay actitudes que son fruto de traumas o vivencias del pasado que pueden explican muchas cosas, y en el caso de Sofía Suescun, esto se cumple. La ganadora de 'GH 16' y 'Supervivientes 2018' puede que no sea del agrado de todo el mundo: salta en seguida en las discusiones, tiene una relación casi enfermiza con su madre, sus relaciones con hombres han fallado hasta la fecha y todos han coincidido en que la mayor parte de la culpa la ha tenido ella (Hugo Paz, Alejandro Albalá, Suso... aunque en el caso de este último sabemos lo mujeriego que puede llegar a ser)... y todo puede tener que ver con el sufrimiento que le hizo pasar su padre cuando sólo era una niña.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Mediaset

En la curva de la vida de GH DÚO, Sofía empezó recordando que fue una niña más o menos feliz hasta que cumplió los 6 años. En ese momento, su vida se torció por completo: sus padre se separaron después de las palizas que él le daba a su madre, Maite Galdeano: "Es la imagen más dura que tengo en el cerebro... Me agobio por contarlo (empieza a llorar). Recuerdo que, cuando yo tenía 5 ó 6 años, tuve que ver cómo esta persona arrastraba a mi madre por el suelo... horroroso... a mí me tiró fuera de casa para que no viera nada... si me está escuchando, que se joda... ese día mi madre estuvo a punto de morir. Me da igual contarlo, de verdad, pero no sé cómo pasó, si gracias a Dios o qué, mi madre pudo escapar, y gracias a eso hoy está viva".

Mediaset

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Las lágrimas corrían por la cara de Sofía al contarlo mientras Maite Galdeano agachaba la cabeza desde el plató: "Mucha gente se puede preguntar el porqué de esa unión tan fuerte con mi madre. Se creó en ese momento un vínculo muy grande, porque después de aquello me fui con mi madre a un centro de mujeres maltratadas. A partir de ahí, me uní mucho a ella y dejé de ver a este señor. Pude formar una vida con ella desvinculada de él completamente".

Mediaset

Sofía, además, reconoció que su pasado le ha marcado su presente, y probablemente su futuro: "A partir de ahí tuve una infancia... no complicada, pero distinta a la que pueden tener otros niños porque en esa época un señor juez me obligó a ver a esta persona cada fin de semana. Lo pasé muy, muy, muy mal. Por eso pienso que mis actitudes de ahora pueden tener algo que ver con aquello... hasta que un día alguien me escuchó y decidió que ya no tenía que volver a verle", explicaba con dureza.

Mediaset

Desde que no tuvo que volver a cruzar ni la mirada con su padre, Sofía pudo hacer una vida normal, como una joven estudiosa con vistas de futuro... hasta que 'Gran Hermano' se cruzó en su camino, algo que, como todo, ha tenido su parte buena y su parte mala: "Ahora estoy muy feliz con mi vida, pero hace unos meses me sentía muy saturada a nivel emocional, muy inestable. Obviamente en ningún momento me he planteado dejar el medio porque me gusta. Quiero seguir, pero también es cierto que quizás mentalmente estaba mucho más tranquila antes de la fama que ahora. Pero bueno, todo tiene solución en esta vida y gracias a la ayuda que he recibido he podido ver las cosas de otra manera. Yo antes decía '¿un psicólogo para qué?', pero llega un momento en el que te saturas, nadie puede ayudarte... y hay que acudir a un profesional", desvelaba. Y, sinceramente, como le dijo Jorge Javier Vázquez, eso le hace mucho más madura a sus 22 años que a mucha gente que le dobla la edad...