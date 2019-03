El mismo Jorge Javier Vázquez confesó que a lo mejor estaba ejerciendo de “abogado del diablo”, pero no tuvo reparos en echarse encima al grueso de la casa de ‘GH Dúo’ por dar la cara por María Jesús Ruiz. En el último ‘Límite 48 horas’, los concursantes se enfrentaron a las imágenes de la monumental bronca que protagonizó la modelo junto a Antonio Tejado. El andaluz, apoyado por Alejandro Albalá e Ylenia, recordó que el día en el que la Miss España insinuó que él era una persona violenta no reculó por iniciativa propia, sino por la reprimenda de Jorge Javier. “Esto de prejuzgar e intentar adivinar lo que haría me parece muy peligroso para todos”, comentó el presentador.

“¿Sabes lo que me parece peligroso? Que hayamos visto un vídeo en el que me he tenido que poner las manos detrás mientras esta señora se ha venido hacia mí invadiendo mi espacio”, denunció el ex de Chayo Mohedano. “¿Cada vez que a María Jesús le apetezca yo me voy a tener que poner las manos detrás y aguantar tener a una persona pegada a mi cara? Es la segunda vez que me pasa”. María Jesús justificó su reacción en que se estaba metiendo con sus hijas (algo que no es verdad) y que en ese momento le hubiese “asesinado”.

Una palabra que subrayó Tejado, recordando que si él hubiera dicho eso ya estaría de patitas en la calle. “Estoy harto de los argumentos ‘si yo hubiese hecho esto estaría en la calle’. ¡Estoy tan cansado! ¡Hacen tanto daño y me parecen tan manipuladores! La expresión ‘te hubiera asesinado’ se puede decir en una discusión, pero está claro que no lo va a hacer. Y si tú lo hubieras dicho, lo hubiéramos entendido igual”, señaló el presentador.

“¿Me estás queriendo decir que deberíamos expulsar a María Jesús por agresiva y por violenta? Estamos todos entrando en unos terrenos muy turbios. Utilizar esos argumentos para confundir a la audiencia o crear la duda es muy peligroso”, siguió exponiendo el catalán. “La organización sabe perfectamente lo que tiene que hacer. Se equivocará a veces, pero tiene experiencia en esto. No sembremos ese tipo de dudas que no me parecen buenas”.

Por su parte, el sobrino de María del Monte siguió defendiendo su postura y se lamentó de que tuviera que seguir poniéndose las manos detrás. “¿Quién ha dicho que tienes que ponerte las manos así? Tú podrás hacer lo que quieras. No tienes por qué entrar en esos miedos. Tú puedes decirle a una persona que se aparte porque está invadiendo tu espacio”, reflexionó Jorge.