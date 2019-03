En el nuevo capítulo de la voluble relación ¿amorosa? que mantienen Sofía Suescun y Alejandro Albalá se suma la doble personalidad que la experta en realities está dejando al descubierto. De hecho, parece que la navarra sufre pequeños lapsus de memoria que le impiden acordarse de lo que hace (y dice) por las noches… Pese a que supuestamente ha cortado por lo sano con el ex de Chabelita, Sofía sigue tonteando con él, llegando incluso a proponerle que le toque los pies. “Lo siento, pero no. Si fuera tu novio, sí”, contestó su ex. A su vez, el momento de mayor confusión llegó cuando a la hora de darse las buenas noches, Alejandro le confesó que la quería y Sofía replicó que ella también a él… ¡y encima con “locura”!

Telecinco

Sin embargo, la actitud errática de Sofía está comenzando a cansar (y a base de bien) a su ex. “Para ti todo esto es un concurso. Parece que tienes miedo de que se te acabe… Te conozco”, le ha llegado a decir a Sofía. En una conversación en el jardín, la conversación entre los dos se fue acalorando cuando el joven le preguntó por qué ya no llevaba ya el famoso anillo de compromiso.

“Estás aquí haciendo cosas para ganar el reality”, expuso Alejandro antes de sacar a relucir la confesión de amor que le había hecho por la noche. “Eres muy sucio… No entiendo por qué dices las cosas con segundas. Que yo te diga que te quiero no significa que lo puedas utilizar en mi contra. ¿Prefieres que te diga que me importas una mierda?”, le preguntó la ganadora de ‘SV’, quien negó por activa y por pasiva que le hubiera dicho a Alejandro que lo amaba con locura. ¿Sufrirá pérdidas de memoria?

Telecinco

En el directo del último ‘Límite 48 horas’, mostraron un vídeo recopilatorio en el que se ve a casi todo el resto de los compañeros apoyando a Albalá y haciéndole ver que la única opción que tiene es ser firme y pasar página. “Una persona que me quiere en ninguno de los casos se dirigiría a mí de esa manera”, se lamentó Sofía. “Estoy harta de que esos momentos en los que se me escapa lo que siento por él los utilice en mi contra”.

Cuando le mostraron las imágenes en las que le decía a Alejandro que le quería, Sofía no pudo negar la evidencia: “Aquí parece que el querer a alguien sea algo negativo... Lo negaba porque me avergüenzo de mi persona”. Por su parte, Alejandro Albalá explicó que lo único que quería es que se aclare y que deje de marear la perdiz o de llamarlo constantemente a su cama. “Ella me dice que aquí no quiere estar conmigo, pero que fuera sí”, aseguró.