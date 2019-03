Juani Garzón, la simpar madre de María Jesús Ruiz, tuvo una noche de lo más movidita en el plató de ‘GH Dúo: Límite 48 horas’. No sabemos si es que perdió las fuerzas ante sus continuos encontronazos con Mila Ximénez y la madre de Antonio Tejado o por qué, pero lo cierto es que acabó derrumbándose y rompiéndose a llorar. Y es que, si no tuviéramos suficiente con las broncas entre el colaborador de ‘Sálvame’ y la modelo, ¡sus madres también están a la gresca! Jorge Javier se acercó a Juani para saber si había visto alguna vez a su hija sufrir de esa manera. “Ya lleva mucho tiempo sufriendo, pero esto, con todos estos que se han acoplado para machacarla, es lo último que me quedaba por ver. Fuera tan solo la han machacado individualmente”, contestó apenada.

La progenitora de la ex Miss España no ve ningún comportamiento reprochable en la actitud de su hija, quien piensa que está siendo sometida a un linchamiento. “Le doy la razón yo y espero que la audiencia y todo el mundo vea lo que le están haciendo… Antonio Tejado es el que peor se está portando con ella. Como no se acostó con él, le tiene una tirria que pa’ qué. Ella se lo dejó muy claro desde el principio”, denunció. “Por eso ella estaba estupendamente con él hasta que entraron las repescadas. Antes de que ellas entraran tenían una relación cordial”, replicó la madre de Antonio. “Ahí todos son malos menos tu hija”.

Después de la bronca por el toallero, Juani exigió a Jorge Javier que le dijera al resto de concursantes que tenían que pedirle perdón a María Jesús. “Lo único que pido es que, igual que tú le llamaste la atención la vez que ella se equivocó, ahora le llames la atención a todos”, expuso. “Es que se ha vuelto a equivocar tu hija otra vez. Si mi hijo hace lo que hizo tu hija el otro día con esa puerta, ¡estaría en la calle!”, reflexionó la cuñada de María del Monte.

En otro momento de la gala, Juani protagonizó un encontronazo con Mila Ximénez. Vale que Antonio Tejado no sea santo de su devoción, pero la colaboradora de ‘Sálvame’ se muestra muy crítica con la actitud victimista de María Jesús. Ante esto, Juani se levantó y se encaró con Mila para mostrarse de lo más contundente: “Ya quisiera Mila tener la categoría que tengo yo y mi hija”. Unas palabras que hicieron que la colaboradora no pudiera reprimir la risa.

Y claro, tras tanta actividad, Juani acabó derrumbándose tras una pausa publicitaria. “Es mucho aguantar y mucho sufrir, estoy viendo muchas cosas injustas. Y cuando uno sabe la verdad de las cosas y oye otras, le duelo mucho”, le explicó a Jorge Javier. “No sé porque la toman con ella. Ella dice la verdad y no va con maldad ninguna, va a pecho descubierto… Me está pasando factura ya el concurso, mucho. Lo que estoy viendo no es normal. ¿Te crees que no me duele lo de Jafar? Decir que apesta, burlarse de ella… Eso no se puede permitir. Ella colabora en todo y es muy buena compañera”.

Pero se ve que no había tenido suficiente con su primer asalto contra la madre de Tejado, por lo que volvió a la carga y aseguró que no dejaba de pincharla. De hecho, juró por “la gloria de su madre”, que el otro día María José le había dicho que ya estaba “el viejo esperando a que salga”, en referencia a Gil Silgado. “Si yo juro por mi madre podéis decir que Juani Garzón está diciendo la verdad”, indicó la madre de la modelo. Pese a todo, María José lo negó todo.