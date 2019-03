La monumental bronca entre Antonio Tejado y María Jesús Ruiz a costa de un toallero está sacudiendo los cimientos de la casa de ‘GH Dúo’. Tanto es así, ¡que ha acabado salpicando a los presentadores del programa! El pasado domingo, durante el debate del reality, se emitieron unas imágenes en las que el ex de Chayo Mohedano y la modelo protagonizaban un encontronazo después de que, supuestamente, María Jesús ocupara la percha que Antonio utilizaba para colgar su albornoz y desplazara su nombre lejos del suyo. “Yo no sé quién eres tú para cambiarlo de sitio… No vuelvas a tocar nada mío. A ver si voy a quitar yo también tus cosas y arrancar tu pegatina”, le advirtió Tejado.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Telecinco

En el directo, mientras abordaban el tema de si la Miss España se estaba victimizando para ganarse el cariño del público, Antonio Tejado puso el ejemplo de las dichosas perchas para dejar en evidencia que María Jesús no deja de buscarle las cosquillas para que salte. Pese a que en el momento en el que se produjo la hipotética ‘ocupación ilegal’, la modelo parecía reconocer su error y confesar que lo había hecho sin querer, a la hora de la verdad, entre fuertes gritos y cruces de acusaciones, juró que la percha estaba vacía desde hace un par de semanas y que por eso decidió apropiársela.

María Jesús se vino arriba y subió el tono de la cada vez más acalorada discusión cuando Jordi González corroboró su versión de los hechos. “Hemos visto ese vídeo hace tres horas y cuarto. Por eso le pregunto a Antonio… Esa percha estaba desocupada, ¿por qué te lo tomas así?”, apuntó el presentador. Pese a sus palabras, tanto el andaluz como la gran mayoría de sus compañeros lo negaban tajantemente. “Yo cojo cada mañana mi toalla del mismo sitio. ¡Eso tiene que estar grabado! ¡No me voy a comer esta mentira!”, exclamó Tejado.

Telecinco

Publicidad - Sigue leyendo debajo

El pasado martes, en el ‘Límite 48 horas’, retomaron el tema de la bronca por el toallero, defendiéndose María Jesús de las críticas de sus compañeros con el argumento de que Jordi González y, por extensión, la organización del programa le habían dado la razón y ese gancho llevaba dos semanas sin estar ocupada. “En el vídeo, por el tiro de cámaras, no vemos si hay cambio de pegatina o no”, quiso aclarar Jorge Javier. “María Zambrano, que es la directora del programa, me está diciendo por el pinganillo que la organización no puede comprobar ni una cosa ni la otra, porque es un espacio privado vuestro”. Si es que una ya no se puede ni fiar de la palabra de un presentador…