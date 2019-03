Sofía Suescun se ha abierto en canal al abordar su ‘curva de la vida’. En la última gala de ‘GH Dúo’ la concursante repescada hizo un repaso a su experiencia vital, haciendo hincapié en el sufrimiento que le hizo pasar su padre cuando tan sólo era una niña, una situación que marcó su vida y la de Maite Galdeano. Y es que la joven estuvo presente en algunas de las palizas que su progenitor le daba a su madre, motivo por el cual la artífice de ‘La papela del camión’ acabó divorciándose del que fuera su marido y padre de sus dos hijos.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Telecinco

Tras asistir a la dramática confesión de la ganadora de ‘SV’, Maite Galdeano dejó aparcado su lado más frívolo para corroborar las palabras de su hija. “Ha estado muy emotivo, muy bonito. Tiene razón en que todo es por algo. Yo cuando me divorcié tenía un buen trabajo. Ganábamos bastante bien, pero tenía los contadores a cero cuando podía tener muchísimo dinero”, comenzó diciendo, asegurando que Sofía había estado presente en otros momentos como el que había relatado, pero que no se acordaría debido a que era muy pequeña.

“Yo tenía que correr debajo de su cama porque ‘el otro’ me zumbaba a las 3 de la mañana y me sacaba de los pelos… y paliza para aquí y paliza para el otro lado. A las 5 de la mañana me levantaba y para no molestar a nadie, llorando me metía debajo de su cama”, explicó con el rictus muy serio y visiblemente emocionada. Además, quiso lanzar un mensaje de esperanza a todas las mujeres que estén pasando por la misma situación. “Se puede salir y hay que salir de una situación así. Hay que cortar con esas situaciones y renovar la vida, porque somos capaces. Por mucho que te anule un hombre”, sentenció al mismo tiempo que se ganaba el aplauso del público.

Telecinco

Publicidad - Sigue leyendo debajo

En su ‘curva de la vida’, Sofía empezó recordando que fue una niña más o menos feliz hasta que cumplió los 6 años. En ese momento, su vida se torció por completo: sus padres se separaron después de las palizas que él le daba a su madre: "Es la imagen más dura que tengo en el cerebro... Me agobio por contarlo. Recuerdo que, cuando yo tenía 5 o 6 años, tuve que ver cómo esta persona arrastraba a mi madre por el suelo... horroroso... a mí me tiró fuera de casa para que no viera nada... si me está escuchando, que se joda... ese día mi madre estuvo a punto de morir. Me da igual contarlo, de verdad, pero no sé cómo pasó, si gracias a Dios o qué, mi madre pudo escapar, y gracias a eso hoy está viva".

Debido a este dramático suceso, Sofía afianzó el fuerte vínculo que tiene con su madre. "A partir de ahí tuve una infancia... no complicada, pero distinta a la que pueden tener otros niños porque en esa época un señor juez me obligó a ver a esta persona cada fin de semana. Lo pasé muy, muy, muy mal. Por eso pienso que mis actitudes de ahora pueden tener algo que ver con aquello... hasta que un día alguien me escuchó y decidió que ya no tenía que volver a verle", explicó.