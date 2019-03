Durante las últimas horas no se ha hablado de otra cosa y las sospechas se confirman: ¡Antonio Tejado e Ylenia estuvieron a punto de hacer ‘tiki tiki’! Como cada miércoles, los concursantes nominados tuvieron la oportunidad de pegarse su última fiesta en la casa, e Ylenia, que se enfrentaba al duelo final con María Jesús Ruiz, aprovechó para pasárselo en grande. Perjudicada por el agua con misterio hasta límites insospechados (le costaba articular palabra), no dejó de tontear con el andaluz. El motivo de todo esto tiene un culpable: el maldito sexo. Ylenia reconoce que lleva dos meses a pan y agua y no lo está llevando especialmente bien… “Es que llevo dos meses sin follar, Súper”, sentencia.

La alicantina se pasó toda la noche jugueteando con el sobrino de María del Monte. Que si caricias, que si arañazos, que si miradas lascivas… Un tira y afloja que Antonio parecía querer evitar a toda costa, teniendo que recordarle que tenían que comportarse como ‘amiguis’, aunque tuvo que poner todo de su parte para no sucumbir a los encantos de su compañera. “Esto es como mezclar un Ferrari con un Mustang”, llegó a decir el andaluz.

En el sofá, se pusieron a bailar con Ylenia sentada encima de Antonio. “No quiero liarla de verdad”, aseguraba Tejado. “Tú imagínate que el próximo día nos traen a Ambrosia. Esto lo vería bien ¿o no?”, bromeaba la de Benidorm. Entre resoplidos varios, el ex de Chayo Mohedano le recordaba que eran ‘hermanis’ y que como siguieran así iba a acabar por comérsela. “¿Tú quieres que seas yo o el concursante?”, le preguntó.

Después de darse varios picos en el baño, Tejado abortó la misión y le propuso a su compañera irse a dormir. “¿Hablamos en las camis?”, propuso Ylenia en plan pícaro, aunque al final fue acostada y arropada por el colaborador de ‘Sálvame’. Acto seguido, Antonio tuvo que meterse en el jacuzzi y zambullirse, lamentándose por lo sucedido con la cara descompuesta. ¡Con lo que le gusta al muchacho una fiesta!

Jorge Javier, que no puede gustarle más una situación de estas características, aprovechó el directo de la última gala para comentar la jugada con los implicados. “¿Sabes cómo ha sido tu noche?… ¡Tiki noche miauuu!”, ironizó. Entre risas y visiblemente abochornada, la estrella de ‘Gandía Shore’ confesó tener alguna que otra ‘laguni’. “Hubo mucho cachondeo, mucho buen rollo… Se agradece”, apuntó Antonio, quien quiso quitarle importancia a lo sucedido. “Aquí parece que anoche hubo una manada de mujeres lobo”, dijo sobre los arañazos y cardenales que le dejó el encuentro.

En el plató, el presentador siguió dándole vueltas al asunto. “¡Cómo estaría Antonio que se tuvo que meter en el jacuzzi y sumergirse! ¡Y encima relincha! […] Antonio es el follarín de los bosques”, señaló. “Menos mal que no estoy enamorada si no me vuelvo loca”, opinó Candela. “Están de fiesta, son jóvenes… Yo prefiero que hagan el amor antes que la guerra”, añadió la madre de Antonio. Para consolar a Fede y que no se pusiera ‘celoso’, el catalán acabó sentado sobre las rodillas del italiano. “Fede, me estás dando un calor. Estoy sudando, llevadme a maquillaje que tengo brillos”, bromeó antes de preguntarle por su edad…