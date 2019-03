Después de vivir un tenso duelo contra María Jesús Ruiz, Ylenia Padilla se convirtió en la octava expulsada de ‘GH Dúo’ con el 61,1% de los votos en contra. Pese a sus puntuales salidas de tono, la alicantina ha mostrado una imagen mucho más calmada con respecto a sus anteriores experiencias televisivas en ‘Gandía Shore’ o ‘GH VIP’, algo que Jorge Javier Vázquez destacó muy positivamente en su entrevista en plató. “Creo que puedes estar muy contenta. Creo que, si tú entrabas con la intención de dar a conocer al público a una nueva Ylenia, lo has conseguido”, remarcó el presentador.

“Siempre me he esforzado en mostrar lo peor de mí y ahora quería mostrar la parte buena”, explicó la expulsada. “Empezaste a perder pie y estás hoy aquí por lo que sucedió el martes”, reflexionó el catalán. “Hay salió esa Ylenia a la que te cuesta controlar y fuiste cuesta abajo y sin frenos… Durante toda la edición has estado conteniéndote muchísimo”.

“Hay que aprender a contenerse en la vida. Me falla el que en los directos me pongo muy nerviosa y no digo las cosas como toca. Tengo la capacidad suficiente de decirlas de otra manera. No fríamente como ella, pero sí educadamente”, indicó Ylenia. Sobre los motivos que le llevaron a perder los papeles con María Jesús, señaló: “Me pone histérica ver si falsedad, su victimismo, su manipulación de los hechos… Todo”.

El presentador le recordó que aun así le había ganado la partida, algo que Ylenia encajó con una sonrisa nerviosa. “Esta mujer debe tener un pacto con el diablo, ya que con todo lo que hace…”. A su vez, Jorge explicó que el público muchas veces no era consciente de que ella lo pasaba mal en los momentos de tensión, y pese a todo, su reacción venía provocada por el “miedo” y no por el “desprecio”. “Sí, siempre luego me entra el bajón y lo paso mal. Por eso luego intento pedir perdón y arreglarlo porque verdaderamente lo siento… Corazas que te pones en la vida”, corroboró la expulsada.

Además, Ylenia se enfrentó a las imágenes de su noche salvaje con Antonio Tejado, puntualizando Jorge que el público estaba revolucionado y un poco “cachondo”. Pese a que cuando le plantearon el asunto intentó restarle importancia, señalando que eran “tonterías de amigos”, fue ver que se había enrollado con él para que se le cambiara el gesto. "Pero he visto 'piquis', ¿no? He visto unas cosas de las que no me acordaba… Qué vergüenza, Jorge", comentó entre risas. “Os faltó la puntita”, bromeó el presentador. “Yo cada vez que salgo también soy Ylenia”. Y qué mejor manera de poner banda sonora al momento que pinchar la canción de Thalía ‘No me acuerdo’: “Pero no me acuerdo, no me acuerdo. Y si no me acuerdo, no pasó…”.