Sofía Suescun sigue mareando la perdiz con respecto a su relación con Alejandro Albalá. Pese a que decidió cortar definitivamente con él y juró y perjuró que lo mejor es que no tuvieran ningún tipo de conversación que pudiera malinterpretarse, la navarra ha vuelto a sentar a su expareja a la mesa para echarle en cara que no se siente apoyada por él. “A veces prefieres antes un aplauso que mi bienestar. Yo siempre trato de defenderte”, le recriminó. “Tú no, siento que por tu parte hay una rivalidad conmigo que tratas de disimularla pero que existe, si no, no entiendo esos pequeños detalles”.

Alejandro Albalá, cansado de los constantes reproches, intentó acabar con la charla y le recordó que, si la viera como una rival, “mismamente mañana te nominaría y no te voy a nominar”. Como ejemplo de sus constantes puñaladas en la espalda, la experta en realities recordó cómo Alejandro disfrutó que Jorge Javier la dejara de mentirosa cuando aseguró que no le había dicho a él que le quería. Toda esta conversación se produjo con Sofía mirando constantemente de reojo a las cámaras…

“No me fío, me siento sola aquí dentro”, aseveró Suescun. ¿Otra que va a seguir el juego de María Jesús? Y es que Sofía, aunque reconoce que ya no tienen ningún vínculo sentimental, echa en falta un poco más de apoyo por parte de Alejandro. “Pienso que a una persona a la que has amado y que ha formado parte de tu vida le tendrías que dar tu apoyo y eso no lo siento. Siento un peso que me perjudica”, señaló. “¡Eres tú la que me está machacando ahora mismo! ¡Me estás llamando falso a la cara!”, se lamentó el ex de Chabelita. “Un poquito”, replicó Sofía.

Minutos más tarde, cuando la fiesta en la casa estaba en su pleno apogeo, Sofía fue a ronear a Alejandro, una situación que él intentó cortar por lo sano. “¡Qué pereza! Déjame, de verdad”, le espetó en su cara. Sofía, dolida con la reacción de su ex, después de atosigarlo un rato, se puso a hacerle un bailecito sensual a Antonio Tejado. Después, cuando Sofía se acercó a pedirle bebida a Albalá, este dejó en evidencia que estaba celoso. “¿No le has hecho algo a Antonio? Pues házselo otra vez”, dijo molesto. “Soy un falso, no te quiero, voy en contra tuya, soy un mierda, lo peor del mundo… ¡Pues déjame en paz! […] No soy lo suficiente para ti”.