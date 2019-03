Tras salvarse de la expulsión ante un peso pesado como Ylenia, María Jesús Ruiz parece que se ha ganado el respeto de sus compañeros, especialmente de las chicas, quienes han unido fuerzas en contra de Antonio Tejado. Tanto es así, que todos los habitantes de la casa se acercan a hablar con la ex Miss España y hacerle ver que no tienen nada en su contra. "Mis compañeros han tenido un cambio conmigo, y me gusta, pero no me lo termino de creer", sostiene la andaluza en presencia del Súper. Pese a todo, sus compañeros no quieren dejar pasar la oportunidad de dorarle un poquito la píldora y echar todas las culpas sobre los hombros de Tejado… ¿Le tendrán miedo después de ver la fuerza que tiene entre los espectadores?

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Telecinco

“Conmigo siempre se ha portado muy bien y nunca me ha puesto una mala cara”, señalaba Kiko Rivera, y añadía: “Yo veo un vídeo y tras otro a gente criticándome, haciéndome burla y claro que también me enfado y me levanto a discutir. Yo no voy a seguir opinando de ella porque nunca me ha hecho nada”. Por su parte, Alejandro Albalá se quiere distanciar de los problemas que su gran amigo Antonio pueda tener con la que fuera su rollete dentro de la casa: “Yo la verdad que no voy a tener nada malo contigo, porque a mí nunca me has hecho nada por mucho problema que tengas con Antonio”.

En el plató del debate, Belén Esteban vio un vídeo del acercamiento que todos y cada uno de los concursantes que siguen en el reality han tenido con la modelo, por lo que acabó estallando ante el miedo y la falsedad que parece vislumbrarse en la convivencia. “¿Ahora María Jesús de repente es la más buena y todos somos amigos? ¡Iros a la mierda!”, sentenciaba. Y es que ninguno de los colaboradores lograba entender que ahora vayan todos a por Antonio cuando antes era el mejor.

Telecinco

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Además, Ylenia reconoció que tal vez se había pasado con María Jesús Ruiz en su discusión del pasado martes, pero tan solo en las formas y no en el fondo: "Puede que me haya pasado con María Jesús en esa gala dichosa. Llevábamos muchas horas encerrados y yo me mojo más por mis amigos que por mí". Una opinión que comparte con ella Belén Esteban: “Ella perdió el concurso el martes. Todos estaban callados y la que hablaba era ella. La Sobe no fue capaz de decirle 'oye, Ylenia, baja el tono'. Ni Tejado ni Albalá".