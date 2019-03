La casa de ‘GH Dúo’ está revolucionada ante la nueva salvación de María Jesús Ruiz, imponiéndose el pasado jueves ante alguien tan potente como Ylenia Padilla. Todos se huelen que la modelo se ha ganado el cariño de la audiencia (¿nos encontramos ante la nueva Miriam Saavedra?), así que ya han comenzado a surgir voces discordantes que no dudan en arremeter contra su principal ‘verdugo’, Antonio Tejado, para posicionarse de su lado. Hasta el propio Kiko Rivera, gran amigo del andaluz, confiesa que la Miss España nunca le ha hecho nada malo como para ir en su contra, no dudando en recriminarle a Alejandro y a Antonio su comportamiento. Por su parte, Albalá se desmarca de las movidas que el colaborador de ‘Sálvame’ haya podido tener con su compañera y reconoce que no se pusieron en su pellejo. ¡Pero cuánto ‘buenrollismo’!

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Telecinco

Pero si hay alguien que verdaderamente se ha posicionado del lado de María Jesús ese ha sido el bando femenino. “Me da pena que porque una persona tenga un problema todos los demás se tengan que unir a ese problema. Todos se han unido a Antonio”, denunciaba Irene en el confesionario. “Es verdad que me da rabia tener que llegar a nominar a Antonio, pero lo tendrá que entender”.

Y es que, pese a que Kiko Rivera no deja de dar la cara por el ex de Chayo Mohedano, Irene desconfía de él porque tira más por Alejandro que por su marido, recordando que en la gala del jueves dijo que, tras la marcha de la estrella de ‘Gandía Shore’, seguía contando con el apoyo del ex de Chabelita. “Aunque Kiko es dueño de tener a su lado a quien quiera, lo veo un gesto feo porque Kiko siempre piensa en Antonio”, apunta.

De hecho, Rosales está convencida de que, pese a las dos veces que su marido ha salvado a Antonio de la nominación, si el ex de Candela tuviera que decidir entre Kiko y Alejandro se decantaría por el segundo. Algo que incluso el propio DJ le ha dicho que no sería así: “Doy por hecho que me salvaría a mí”.

Telecinco

Publicidad - Sigue leyendo debajo

En una conversación en la habitación con Carolina Sobe, ambas critican que Tejado no deja de “burlarse de todo el mundo”. “Esta gente ha sido muy torpe. No hacían más que burlarse de María Jesús cada vez que pasaba”, opina Rosales. Además, las dos creen que el andaluz utilizó a Ylenia a su favor y que, si tan amigo es de Kiko, debería de ir en contra de Albalá por todo el daño que le ha hecho a la familia Pantoja.

Por su parte, Carolina está muy dolida por la expulsión de Ylenia y no duda en llorar a moco tendido por la marcha de su amiga. Aunque no aguanta el giro ‘buenrollista’ que sus compañeros están teniendo con María Jesús, se saca de la manga un extraño argumento para justificar que no la esté nominando: "Es una tía que necesita pasta… No me salía el darle puntos a María Jesús cuando yo los tenía que repartir por otro lado. Yo tengo una predilección por madres. Puede sonar raro, pero me da pena esta chavala… Creo que si María Jesús fuera otro tipo de persona incluso ganaría el concurso. Antonio no hace más que burlarse de todo el mundo. Quitando a Irene, no hay nadie que me aporte una conversación interesante”.

Telecinco

A su vez, Sofía Suescun también ha sacado la artillería pesada en contra del sobrino de María del Monte. Después de darle seis puntos en su última nominación, lo que ha hecho que Antonio salga a la palestra, la ganadora de ‘SV’ ha hablado con Albalá para advertirle sobre su amigo: "Quédate con los detalles que son los que marcan la diferencia y estás muy nublado, la verdad".

¿Y qué opina María Jesús de que ahora todo el mundo le quiera hacer la rosca? Pues parece estar encantada, aunque no se cree absolutamente nada… “¡Me ha tocado la lotería! ¡No me lo puedo creer!”, dice ante la presencia del Súper. “Noto que mis compañeros han tenido un cambio conmigo, algo que me gusta, pero que no me creo”.