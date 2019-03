'9 semanas y media' es una película protagonizada por Mickey Rourke y Kim Basinger que supuso todo revuelo en los años 80 por su erotismo... pero también podría ser el título de la película que se ha montado Antonio Tejado en GH DÚO, porque ha sido el tiempo que ha tardado en darse cuenta ¡de que es un plasta!

El sevillano se ha exprimido tanto en el concurso que no se le puede echar en cara que no se haya mojado y no lo haya vivido, pero en las últimas semanas está dando unos bandazos que le pueden costar la expulsión en una semana decisiva, y es que después de su 'rollete' con María Jesús Ruiz, las broncas con la de Andújar se sucedieron día sí y día también, y ahora que los dos sólo se dirigen la palabra para lo justo y necesario... ¡él ha querido acercarse a ella!

Según hemos podido ver, Tejado se ha dado cuenta de que quizá sus bromas no han tenido un límite cuando tenían que tenerlo, y hasta Ylenia nos dio uno de los momentazos de toda la edición al quejarse a Antonio de que una fiesta en la Casa había sido un bodrio por culpa de él, que no soltaba el micrófono: "Se han quejado todos, Antonio: los Súper, los Pokémon, las paredes, el suelo, los espejos... ¡todo el mundo, tío, Antonio!". P-L-A-S-T-A con todas sus letras, vaya.



Pues bien, ahora que parece que Antonio le ha visto las orejas al lobo (nominación + abucheos del público en las galas. No falla), ha querido reconciliarse con algunos de sus compañeros... y le ha salido el tiro por la culata, especialmente con María Jesús: "Los vídeos que vi en la gala de mí, que me vi hablando... digo 'yo no soy así'. Estando aquí igual es que me obsesiono con un tema y...", reconoció, y también añadió: "Tampoco tengo que salir al mundo con una bandera y decir 'María Jesús está mientiendo'. ¿Qué gano yo con eso? Al que se le ha ido la olla es a mí, y me arrepiento", se preguntó, así que quiso ir a la raíz de su problema y hablarlo con ella directamente, aunque la jienense no se lo ha tomado precisamente bien...

"Tú puedes pensar lo que quieras de una persona, pero no puedes echar el día diciendo 'mira esto, mira lo otro', porque eso es cansino'", le reconoció Antonio. "Te han tenido que nominar para que tengas esa reflexión", le respondió ella fríamente mientras hablaban en la cocina, aunque él lo negó, pero sí es cierto que esos vídeos se los han puesto semana tras semana y ha sido ahora, cuando está nominado, cuando ha querido limar asperezas... "¿A quién quiere engañar?", se preguntó María Jesús.

Veremos si este movimiento le sale bien a Antonio o ya es demasiado tarde para resarcirse...