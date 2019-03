Sofía volvió repescada al concurso de 'GH Dúo' y, con ello, el amor-odio que mantiene con Alejandro ha vuelto a resurgir. La ex pareja se mantiene unida a través de gestos de cariño y de rivalidad a partes iguales. "Dame un abrazo", pide Sofía a Alejandro, "no, porque no", contesta seco él delante de las cámaras y de sus compañeros. Sin embargo, en los momentos de intimidad la cosa cambia, y eso sigue molestando en gran medida a Kiko que no ha cambiado su forma de pensar sobre Sofía.

Repescada, la ex reina de los realities se ha quejado de no tener un gran apoyo dentro de la casa. "Aquí se ve, se huele, se palpa la rivalidad tan grande", aseguraba Sofía para acto seguido excusarse asegurando "¡qué es lo normal!", sin dejar de lanzar pullas sobre lo sola que se siente en este reallity a pesar de haber unido fuerzas con Irene y Carolina. Algo que puede deberse a su juego con Alejandro que ha pasado de ser un tema tabú a ser algo comentado abiertamente por todos los concursantes de la Casa, incluidos ellos dos.

Así, en una conversación entre ambos con Kiko, el hijo de la Pantoja no ha dudado en bromear sobre la situación. En ella, Alejandro hablaba de la posibilidad de que le tocara ser el líder la semana siguiente en la Casa y de lo que haría con Sofía: "Depende de cómo le toque a Sofía si le toca quererte o no. Alejandro 'El Margarita', te quiero, no te quiero, te quiero no te quiero", bromeaba el DJ haciendo que Sofía, con una sonrisa falsa abandonara la tumbona en la que se encontraba. Sin embargo, el apodo le gustó tanto al propio Alejandro que ha cuajado y ya lo usa él ante su ex cuando ella le pidió "calor consentido", es decir, que se abrazaran tomando el sol "sin que luego me lo puedas echar en cara". "Alejandro el Margarita, Sofía la conse", asegura Albalá.

Minutos después, ambos se encontraban en la tumbona, abrazados, tras lo que Sofía quiso saber si Alejandro estaba sintiéndose confundido, "no, me has dejado todo bien claro", explicaba él, momento en el que pactaron "utilizarse mutuamente de forma amorosa". A falta de conocer exactamente qué han querido decir ambos y hasta cuándo durará el pacto, el momento continuó con arrumacos y la confesión de Alejandro de sentirse muy feliz. Todo indica que por ahora, Alejandro El Margarita se encuentra en la fase del 'sí te quiero'.