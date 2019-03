Ylenia y Nagore Robles nunca han sido amigas, pero durante el último debate de GH DÚO de este domingo, ambas firmaron la sentencia de que, probablemente, nunca lo serán. La noche ya era tensa con la llegada de Ylenia después de su salida de la Casa el jueves anterior, y tras ponerse al día sobre todo lo que se había dicho de ella, la de Benidorm llegaba con las pilas cargadas para, hablando mal y pronto, cagarse en todo. De hecho, su actitud durante toda la noche fue bastante fría y cortante con algunos ex compañeros, pero también con varios colaboradores del Debate, y especialmente con Nagore Robles, a la que enflechó cuando ésta le criticó un comentario sobre las dudas de Sofía para encajar en algún grupo dentro del concurso: "¿Pero no erais tan amigas en la Casa?".

"Bueno, tú y yo también éramos amigas y también me has lanzado más de un zasca, no pasa 'nadi'", le respondió algo picajosa Ylenia. "Hay que ver qué mal sientan las críticas. Jesús...". Parecía que Nagore no podía meter baza, y es que Ylenia fue a por ella a pesar de ser sólo una pregunta, en la que la de Benidorm vio bastante maldad, y además se lo dijo: "Es que tus críticas, Nagore, son constructivas. ¿Y las mías?". "Es que tú has dicho que Sofía era tu amiga, pero ya vemos qué tipo de amigas tienes tú".

Ylenia tuvo que explicar, una vez más, que en la Casa todo se magnifica y que donde antes veía amistad, ahora reconoce que sólo era buen feeling, pero por lo que realmente estaba mosqueada Nagore era por su forma de contestar, con cierto desdén: "A lo mejor a la gente tampoco le gusta tu forma de atacarles con gracia y la gente se calla, Nagore. Ésta es mi manera de contestar. Si no te gusta... es que ¿qué estoy haciendo tan mal para que esta grada esté tan tensa? ¿Qué quieres, que me des tu zasca y te diga 'jeje, vale'? Pues no".

A Nagore se le hincharon las narices y ya tuvo que sacar la artillería pesada: "¿Pero qué zasca? Es sólo una pregunta. Será que tú vienes a la defensiva. Cuando yo he sido concursante, he aceptado las críticas, y cuando he sido colaboradora, también. Tú sabes lo que es este trabajo. Yo sólo te estaba haciendo una pregunta, y si tú te ofendes, es tu problema. Estamos haciendo nuestro trabajo, y creo que con bastante más educación de la que has tenido tú ahí dentro".

"Bueno mira, pues yo estoy fuera y ella sigue ahí dentro. Se acabó la relación. Es que de verdad... cuando no te siguen el rollo y la gente no se calla, te jode. Yo soy como soy, y por eso estoy aquí. Hay gente con sangre, qué quieres que te diga...", apostilló Ylenia. ¡Cómo está el patio!