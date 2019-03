Hay veces que en la vida las cosas no salen como uno espera: te casas con quien crees que es el amor de tu vida y luego te divorcias, te vas a pasar un fin de semana a una casa rural y lo de "rural" es LI-TE-RAL... y luego está lo de Alejandro Albalá, que lo suyo es de manual de torpeza. El santanderino lleva unos días estando que no está en la Casa de GH DÚO, y varios de sus compañeros han coincidido en que la vuelta de Sofía le está pasando factura. El chico sigue luchando contra sus sentimientos día sí y día también, y para una vez que le da por hacer una broma, según él (con un poco de mal gusto, las cosas como son), ¡se la han liado parda!

Esta semana, Sofía y Kiko son los encargados de hacer la compra semanal (y encima con presupuesto reducido), así que estaban ellos echando sus cuentas ante el ordenador cuando Alejandro, muy avispado él, se dio cuenta de que, sin querer o queriendo, el pecho de Sofía rozaba contra el brazo de Kiko, y al chico se le ocurrió decir lo siguiente: "Ten cuidado, que de tanto roce se pone el pezón duro".

Bien. Fuera de lugar estaba un rato, sobre todo después de que Alejandro viera un tonteo máximo entre ellos por eso, pero tampoco era como para montar un pollo de los que hacen temblar toda la Casa... que es precisamente lo que ocurrió, y fue Kiko el que peor se lo tomó: "Lo mismo te lo tengo que explicar, que no tengo ningún problema. Te lo explico rápido: que pareces tonto. No sé cómo te puedes imaginar esa gilipollez. Yo a ti te respeto como el que más… por si acaso te has imaginado cualquier historia. Que lo pienses de otro vale, pero de mí...", espetaba Kiko.

Alejandro no se podía creer lo que estaba pasando por un comentario, y es que Sofía aprovechaba el rebufo para poner a caer de un burro a Alejandro: "Llevas ya con la vacilada un rato… y no tiene gracia. No tienen sentido esas bromas inventadas. Ya te estás pasando, Alejandro", le avisaba.

El chico reculaba y pedía perdón, explicando que había sido una broma y que no lo había hecho con maldad, pero ya era demasiado tarde: "Estás utilizando lo de que es broma porque estás quedando como una mierda, y no tiene ni puta gracia. Que tienes que decir no sé qué de la teta… ¡¿Qué estás hablando?!", replicaba ella, y Kiko le daba la estocada: "A mí también me ha sentado mal, tío… porque yo no he hecho nada".

A esas alturas, la broma ya se había salido de madre, y Alejandro se retiraba de la guerra: "No se pueden hacer bromas, me callo y no vuelvo a hablar...", afirmaba, y es que, aunque la broma podía haber tenido gracia, lo cierto es que no está el horno para bollos. ¿Vosotros qué pensáis?