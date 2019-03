Los celos de Alejandro Albalá con Sofía Suescun han llegado a un punto que roza lo intolerable. En las últimas horas, aparte de discutir con casi todos sus compañeros, el santanderino ha mostrado un comportamiento excesivamente posesivo con su ex, tratándola como si fuera un objeto de su posesión y viendo cosas donde no las había. Como muestra, mientras Kiko y Sofía hacían la prueba semanal, hizo un comentario de muy mal gusto al ver que, sin pretenderlo, el brazo del DJ rozaba la camiseta de la navarra a la altura del pecho: "Ten cuidado, que de tanto roce se pone el pezón duro". Unas palabras que, como era de esperar, no hicieron ninguna gracia a los dos implicados…

En el directo del ‘Límite 48 horas’, Jorge Javier Vázquez aprovechó para amonestar a Alejandro, destacando que es muy triste que este tipo de comportamientos se den en una persona de poco más de 20 años. “Lo preocupante es que esos comportamientos estén dentro de ti”, reflexionó. Además, cortó de raíz que Antonio Tejado se estuviera riendo durante la emisión del vídeo: "No hay que girar las cosas en estos momentos, hay que ponerse firme. No se puede utilizar la ironía o el sentido del humor".

Aunque Albalá aseguró sentirse avergonzado e intentó quitarle hierro al asunto diciendo que ese día se levantó mal, acto seguido, emitieron un vídeo en el que el ex de Chabelita se atrevía a, de muy malas formas, censurar la ropa elegida por Sofía para meterse en el jacuzzi. Albalá, al ver que el pantalón que llevaba su exnovia se transparentaba, dejando al descubierto su ropa interior, y que Antonio y Kiko estaban cerca, criticó su indumentaria. “Te gusta mucho que te miren. No me gusta que te vean el culo. La ropa se te transparenta”, le dijo en un ataque de celos. “Es que parece que lo haces aposta”.

De vuelta al directo, la ganadora de ‘GH 16’ explicó cómo vivió esa situación: "A mí me sentaron muy mal las palabras de Alejandro, como si fuera un trapo". A su vez, Jorge Javier, que no quería dejar pasar por alto la oportunidad de reprochar públicamente este tipo de actitudes, afeó sin medias tintas la reacción del joven. "Cuando he visto las imágenes me he acordado de una película terrible, 'Te doy mis ojos'. Deberías verla. Hay muchísimas maneras de ver 'GH Dúo', muchísimas. Siempre digo que viendo este programa se puede llegar a aprender muchísimo. Se puede aprender a no ser como esta persona que estamos viendo", reflexionó.

"Estoy convencido de que este programa lo ven muchos padres con sus hijas y creo que estas imágenes pueden ser muy ilustrativas. Alejandro, hay gente joven que os ve y tienes 20 años. Si yo fuera padre y tuviera una hija, y mi hija tuviera un novio como tú, lo primero que le diría sería 'déjalo'. Es totalmente inadmisible que intentes controlar de esa manera la vida de una persona que no te pertenece", le recordó. "Lo que más me inquieta es que no sean reacciones aisladas, que puedas pensar así".

Alejandro Albalá pidió en reiteradas ocasiones disculpas, derrumbándose poco a poco hasta que acabó llorando sin consuelo. "No, no pienso así, Ayer llevaba un día de perros. Se me fue totalmente. No estoy para nada contento de lo que he visto y me duele mucho. Tuve un día muy malo y me arrepiento muchísimo. Me arrepiento, no soy así", indicó. "Llevo dos años con Sofía y nunca he tenido un problema de este tipo. No tengo razón en lo que digo, está muy mal. Después de ver esto, no quiero hacerlo nunca más. Me arrepiento y me avergüenzo de esta situación, también por mi familia que pueda estar viendo esta gilipollez, esta mierda que he hecho. No puedo hacer nada más que pedir perdón a ella y a todo el mundo".