Ya se sabe eso de que tras la tormenta siempre llega la calma, ¡pero la verdad es que el nuevo acercamiento entre Antonio Tejado y María Jesús Ruiz se nos hace completamente inexplicable! Después de vivir un romance fugaz para pasar luego a tirarse los trastos a la cabeza, el colaborador de ‘Sálvame’ y la modelo aprovecharon la cena que protagonizaron junto a alguno de sus compañeros para tontear abiertamente en un constante tira y afloja que dejaba claro que donde hubo fuego, quedan cenizas. Todo comenzó cuando a Sofía Suescun se le ocurrió preguntarle al andaluz cuánto tiempo había estado de asesor del amor en ‘MYHYV’.

“Estuve tres años y ya me saturé porque me eché una pareja formal y no lo aguantaba. Me dijo: ‘Tú ya no vas a trabajar más allí’”, explicó, haciendo referencia a Candela. “Eso sí, nunca me salté las normas. Si yo me hubiese liado con una pretendienta, la echaban a ella y a mí”. Una afirmación que Ruiz puso en tela de juicio: “Si tú te enrollas hasta con las farolas, que me lo decían en maquillaje y peluquería”.

Entre risas y miraditas penetrantes, la Miss España mostró su ‘incomodidad’ soltándole a su compañera de mesa un improperio. “¡Qué tonto eres! Entrenas y no te sale”, exclamó antes de preguntarle qué es lo más gordo que había robado. ¿La respuesta de Antonio? ¡Un corazón! ¿Se puede ser más cursi?

Antonio también aprovechó el distendido encuentro para recordarle a María Jesús que le debía una cena. “Ya quisieras tú algún día poder invitarme a algo… ¿Tú no eras el que me iba a demandar?”, replicó la modelo. ¡Menudo ‘zasca’! “No mezclemos las deudas con la justicia. Igual, si la cena es buena, me retracto”, reflexionó el sobrino de María del Monte. “Estás loco porque cumpla con mi apuesta porque no te has visto en otra de estas en tu vida”, añadió María Jesús.

La cena continuó por los mismos derroteros, haciendo Antonio Tejado comentarios de carácter sexual mientras que María Jesús le reía las gracias. “Antonio sería un chico de un lunes de lluvia, de esos que no tienes nada que hacer”, confesó Ruiz. “He escuchado el eco del despecho”, sentenció el que fuera su amado.

Después de la cena, Antonio aprovechó la intimidad del confesionario para dejar constancia que no entendía la actitud de su compañera, más después de todo lo que había dicho sobre él. "Hoy ha habido un roneo, un te pincho, un te pico... no lo entiendo, tanto no me odiará o no lo entiendo. Ahí hay algo que me vuelve a descuadrar", se lamentó. Poco después, en el jardín, dejó entrever que el tren de María Jesús ya pasó: “Ella ha ido a jugar a un juego al que ya no hay que jugar”. ¿Acabará retractándose de sus palabras?