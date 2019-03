La ‘curva de la vida’ sigue acercándonos a los momentos más traumáticos de la vida de los concursantes de ‘GH Dúo’. En esta ocasión, le ha tocado el turno a Carolina Sobe, quien aseguró que rememorar su trayectoria vital le estaba costando demasiado. “Mi vida no ha sido fácil, pero ahora estoy bien”, señaló. “Desde los 7 hasta los 15 años estuve en un internado donde no lo pasé bien. No podía contarle a mi padre lo que me pasaba porque él tenía otros problemas y no quería que yo fuese otro más”. La ‘gran hermana’ explicó que, después de que sus padres se separaran, su padre se vio obligado a internarla a ella y a sus dos hermanas en un colegio en Añón de Moncayo (Zaragoza) porque trabajaba en una base aérea y tenía unos turnos difíciles. Aunque Jorge Javier insistió, el motivo de que no pudieran quedarse con su progenitora no lo quiso desvelar por no hacer daño a sus hermanas.

“Una de las cuidadoras me tenía entre ceja y ceja. Me decía cosas muy feas. Lo pasé muy mal. Cuando llegué a los 15, le conté a mi padre lo que pasaba y decidió sacarnos de allí. De lo contrario, me hubiese suicidado”, confesó entre lágrimas. Al parecer, la cuidadora se metía con su color de piel y la agredía. “No lo sabía nadie aparte de una de mis mejores amigas”.

Tras esta difícil etapa, volvió a vivir junto a su padre hasta que un verano ella y sus hermanas se fueron de vacaciones a Madrid y la mayor encontró una pareja. “Mi padre nos obligó a las tres a quedarnos allí. Decía que, al haber estado siempre juntas, no nos podíamos separar… El cambio me sentó muy mal: dejé de estudiar, pasaba de todo, me volví un poco rebelde…”. En ese tiempo, Carolina mantuvo una relación que acabó mal, lo que hizo que volviera a casa de su padre. Al poco tiempo, siguiendo los pasos de su hermana, se trasladó a vivir a Benidorm: “Iba a estar un fin de semana y me quedé cuatro años. Benidorm me pareció lo más grande del mundo”.

Después de pasar ese tiempo en la ciudad alicantina, se trasladó a vivir a Alcobendas junto a una amiga y allí conoció al padre de su hija. “Con 32 años tengo a mi Grace, que es lo más grande que me ha dado la vida”, indicó. Sin embargo, pese a que ahora se llevan bien, la relación con el padre de su hija fue un poco extraña. “Pasé una mala racha económica por haberme fiado de alguien”, añadió. Los problemas económicos, la tensión con su pareja y la inesperada muerte de su padre le llevaron a sufrir un gran bajón anímico. De hecho, su pareja la echó de casa e intentó quitarle la custodia de su hija.

Al poco tiempo, entró en ‘GH 11’, lo que le permitió conocer a “gente maravillosa”. “Por un mal rollo que hubo por haber escuchado a gente a la que no debería de haber escuchado perdí a una de las mejores amigas que yo he tenido en mi vida”, apuntó, refiriéndose a Nagore Robles. “Es una persona con la que yo tenía mucha complicidad. Ella me conocía muy bien. Si yo necesitaba llamarla a las 5 de la mañana, lo podía hacer”.

Pese a todo, ahora Carolina ve imposible que puedan volver a ser amigas: “Ya ha pasado mucho tiempo y cada una lleva su vida. Me alegro de que le vaya superbién, pero también me hubiese gustado que, cuando tuvimos ese problema, me hubiese escuchado más tiempo del que lo hizo. Yo estoy feliz porque ella esté feliz”.

En los últimos años, Carolina ha sufrido varios altibajos debido a los problemas económicos que arrastraba. Además, cuando empieza a entender a su madre, fallece, lo que le lleva a culparse por no haber estado más pendiente de ella. “Mi madre estuvo mucho tiempo de su vida haciendo lo que le daba la gana. No la podías controlar… Chocábamos mucho, éramos muy iguales”. Pese a todo, ‘GH Dúo’ se ha convertido en su tabla de salvación. “Ahora estoy en un momento de subidón. Gracias al programa ya no le debo nada a nadie. Ahora todo lo que tengo se lo puedo dar a Grace”, confesó. También quiso agradecer el apoyo que le brindó en su día Carlota Corredera: “El día que yo no tenía nada que comer y mi hija me dijo la frase: ‘Mamá, aunque tú pongas en un plato mierda, yo sé que es buena porque tú me la das’, fue llamar a Carlota, me sentó en un ‘Deluxe’ y por lo menos pude llenar la nevera”.

Para terminar, ya que era el cumpleaños de la contertulia, el programa quiso hacerle un regalo muy especial: un vídeo de su hija que, al ser menor de edad, solo ha podido ver y escuchar ella. Rota, entre lágrimas, pero muy feliz, Carolina confesó que su hija es lo mejor que le ha pasado nunca y le prometió que, a partir de ahora, todo los que le viene es felicidad.