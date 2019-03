La casa de ‘GH Dúo’ comienza a desconfiar de Juan Miguel. Pese a que el peluquero parece vivir en una nube e intenta pasar desapercibido, muchos creen que esto es tan solo una estrategia para llevarse el preciado maletín. De hecho, están cansados que vaya a su bola. “Se ha puesto aceite de la freidora para ponerse moreno”, se lamentaba Kiko. “A eso huele luego el jacuzzi”, apuntaba Alejandro. “No está bien de lo suyo”, sentenciaba Carolina. Después de un encontronazo con Kiko Rivera con motivo de la prueba semanal, el hijo de Isabel Pantoja asegura que ya le está viendo las orejas al lobo…

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Telecinco

“A Juan Miguel se le va a acabar la tontería. Ya eso de no me entero de nada, se acabó. Tontos aquí no somos ninguno. ¿O acaso es tonto? A mí ayer ya me pegó una contestada”, dijo a la mañana siguiente del encontronazo. “Juanmi sabe más de lo que nosotros pensamos… Está utilizando eso para que no le digamos nada. Cuando quiere, bien que se entera”. Por su parte, Irene defendía a su amigo diciendo que era una persona inteligente, pero que muchas de sus reacciones se deben a que se pone nervioso.

En el confesionario, Carolina analizó la situación: “Ya están comenzando a desconfiar de Juan Miguel porque están viendo el jugador que lleva dentro. No es el mudo ni el tontito de los hermanos Marx… Una persona que ha ganado un reality, y en otro, ha llegado a la final, lerdo no es. Kiko se ha llevado la desilusión con él porque a Kiko no le puedes llevar la contraria”.

Telecinco

En el directo del ‘Límite 48 horas’, enfrentaron a Juan Miguel a unas imágenes en las que el cantante aseguraba que no le iba a pasar ni una más y ponía en duda de que en realidad fuera así. “Este sabe concursar, entiende de esto… No creo que nadie se crea las historias que cuenta. Me dijo que me iba a llevar a una montaña a ver a mi padre… ¿Te estás riendo en mi cara? De tonto no tiene un pelo”, señalaba. Además, sacó a relucir mucho de los aspectos que le molestan del ex de Karina: que se come la comida de los demás, que se mea fuera, que no tira de la cadena… “A mí no me gusta entrar al váter y ver el pipí de nadie. Me parece asqueroso. Ya va siendo hora de que le digamos algo”, sentenció.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Y decirle no le dijeron nada, pero en el directo se despacharon a gusto dejando al peluquero por poco más que un guarro. “Me parece muy fuerte. Yo, si a veces ha caído una gota fuera, la he limpiado. Concursar, concurso como todos. Hago mis tareas y no me meto con nadie. No entiendo este vídeo ni que me juzguen… Nunca me he comido la comida de nadie”, se lamentó Juanmi. “Juan Miguel, no me dejes por mentiroso. Yo he limpiado el baño, te he visto entrar a ti y al volver a entrar ver que la cisterna estaba sin tirar”, replicó el miembro del clan Pantoja, unas palabras que secundaron Carolina, Antonio y Sofía. “Yo te he visto mear apoyado en el cristal”.

Telecinco

Además, el DJ sacó a relucir la utilización del aceite a modo de bronceador. “Vosotros hacéis lo que queréis, así que, si quiero, puedo ponerme una gota de aceite”, apuntó Juan Miguel visiblemente molesto. Para rematar la jugada, Carolina añadió que su compañero hace sus necesidades y no pasa la escobilla. “Hoy mismo había ‘crocanti’ en el váter”, recordó. Y es que, según la ‘gran hermana’, tiene analizado hasta el olor que desprenden los excrementos de sus compañeros. “Los únicos que olían a eucalipto eran los de Ylenia… Los de María Jesús tampoco huelen”. ¿Y qué piensa de los de Sofía? “Están a medio camino entre una tarta de fresa y un huevo podrido”.