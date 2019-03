Cuando parecía que los habitantes de la casa de ‘GH Dúo’ habían logrado acercar posturas con María Jesús Ruiz, llegando incluso a contar con el apoyo público de Irene Rosales, quien no soporta a Antonio Tejado, van y le vuelven a hacer un desplante de campeonato. ¡Así como luego no quieren que se victimice! Como cada miércoles, se ha celebrado un fiestón en la casa para que el próximo concursante expulsado se vaya con un grato recuerdo del reality. Al haber sido el pasado martes el cumpleaños de Carolina Sobe, la colaboradora se convirtió en la protagonista de la fiesta (y, al parecer, en la persona encargada de dar las invitaciones…).

Y es que, según hemos podido leer en Twitter, Carolina le pidió a María Jesús que no estuviese en su fiesta de cumpleaños, por lo que esta decidió irse a dormir (tampoco tenía muchas más cosas que hacer). En un momento dado de la noche, se levantó para ir al baño, siendo recibida en el salón por una legión de ‘admiradores’. Los hombres de la casa, perjudicados con el agua con misterio, empezaron a corear el nombre de la modelo mientras esta pasaba de sus caras.

Carolina le ha dicho a María Jesús que no quería que estuviese en su fiesta de cumpleaños, y ella se ha ido a la cama. Se levanta para ir al baño y pasa esto.

Un episodio de sorna que se remató cuando Antonio Tejado le ofreció un trozo de la tarta de Carolina. El principal problema: la concursante de ‘GH 11’ le había dicho a la Miss España que no quería que comiese. “¿Quieres un poquito de tarta? Mira, aquí está la tarta. María Jesús, ¡cógete un cachito de tarta, hija!”, exclamó el sobrino de María del Monte.

Por si alguien piensa que las chicas no participan del vergonzoso momento, Sofía Suescun se unió al grupo de hooligans mientras que Carolina Sobe le cogió la mano a Irene Rosales y se la puso en la frente para luego hacer el gesto de que estaba vomitando. ¿La reacción de la esposa de Kiko Rivera? Mondarse de la risa…

Todo esto sucedió después de que María Jesús se hubiera negado a posicionarse sobre cuál de los dos nominados de esta semana, Antonio o Carolina, quería que siguiese en el concurso. “No he levantado la mano porque aquí vamos a salir todos, es cuestión de tiempo. No tengo afinidad con ninguno de los dos… No quiero que se quede ninguno”, señaló.