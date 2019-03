Carolina Sobe no está bien de la cabeza, y no lo decimos sólo porque esté como una cabra (que también, y por eso nos gusta), sino porque después de pasar por el trance de 'la curva de la vida' en GH DÚO (en la que repasó los altibajos de toda su vida y se emocionó como nunca antes la habíamos visto), entró en un bucle del que le costó mucho salir. Entre lágrimas, le confesó a Irene Rosales que no debería haberla hecho, dejó caer que incluso se había arrepentido, y hasta se desdijo de sus palabras sobre su ex: "Ahora que me llevaba bien con David, sale todo esto...", apuntó.

"Me quiero ir", le confesó más tarde al Súper, que intentó tranquilizarla y hacerle ver que, más que crear problemas, lo único que había hecho era quitarse un peso de encima al verbalizar todos los problemas que había tenido en su vida... pero ella siguió 'erre que erre': "No tenía que haber hecho la curva. No está bien...", señalaba entre lágrimas y sollozos.

Sin embargo, de lo que más se arrepintió fue de haber mencionado a Nagore Robles, con la que tuvo una amistad muy fuerte, pero se rompió por su culpa mientras la de Basauri estaba en 'Acorralados', en el año 2011: "Estoy haciendo mucho daño a mucha gente... y tampoco tenía que haber mencionado a Nagore... es que le hice mucho daño con lo que conté. Esto me pasa por cotilla", se lamentaba.

Así se rompió su amistad

La enemistad de Carolina y Nagore es uno de los episodios más tensos que se recuerdan en televisión en la última década, y es que pasaron de ser amigas a enemigas en cuestión de días. Nagore se portó muy bien con Carolina cuando salió de 'GH'... y la Sobe se lo pagó contando los secretos íntimos de sus relaciones a toda España, con polígrafo en el 'Deluxe' incluido: afirmó que Nagore le había contado que pensaba hacer un montaje con Jacobo Ostos para ganar popularidad, e incluso que Sofía Cristo no le gustaba físicamente cuando empezaron a salir... así que Nagore le hizo la cruz y, desde entonces, no han vuelto retomar el contacto (después de dedicarse lindezas como 'montajista' o 'eres la peor persona que me he cruzado en la vida').

Tan sólo hubo un acercamiento cuando ambas coincidieron en el plató de 'Supervivientes 2018', pero no fue suficiente para volver a ser amigas. ¿Será esta la definitiva? Deseosos estamos de saber qué pasará cuando Nagore reaccione públicamente ante las palabras de Carolina...