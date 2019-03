La fiesta por el cumpleaños de Carolina Sobe ha dado para mucho. Aparte de reírse de María Jesús Ruiz, los concursantes de ‘GH Dúo’ han asistido a un nuevo acercamiento entre Sofía Suescun y Alejandro Albalá. Cuando parecía que la relación de la expareja estaba más fría que nunca, la ganadora de ‘SV’, animada por el agua con misterio, se ha acercado al santanderino para plantarle un intenso beso en el cuello, algo que ni el propio Alejandro ni el resto de los habitantes de la casa han logrado entender. ¿Por qué cada vez que Albalá toma distancias de su ex aparece esta para volver a marear la perdiz?

En un momento de la fiesta, Alejandro Albalá se encontraba tranquilamente sentado en el sofá junto a Kiko Rivera cuando apareció Sofía y le apartó la cara para darle un beso en el cuello. La cara de póquer de los presentes era más que evidente, comentando la jugada el hijo de Isabel Pantoja con un breve pero contundente mensaje: “Vaya tela”. Eso decimos nosotros, ¡vaya tela!

Como es lógico, las reacciones al beso no se han hecho esperar. Carolina se echó las manos a la cabeza mientras que Irene Rosales, mucho más discreta, no dejaba de mirar de reojo la cara de Alejandro, quien pasó de la alegría a la tristeza en cuestión de segundos. Tras estar un rato cabizbajo y con las manos sobre la frente, se levantó para marcharse de allí. Después de estar unos minutos a solas, reflexionando, volvió a la fiesta y se desahogó con la cumpleañera.

"Esto es una falta de respeto, sabiendo que tengo sentimientos, todo lo que hay, ¿a qué viene esto?", le decía Alejandro a Carolina. "Me he equivocado, lo he pagado, me he arrepentido, nunca volverá a ocurrir y muy bien por el tirón de orejas que me han dado porque me lo merezco... pero esto no me lo merezco, esto no, buscándome toda la noche", se lamentó el joven, quien el pasado martes recibió un tirón de orejas por parte de Jorge Javier Vázquez por sus salidas de tono machistas con su expareja.