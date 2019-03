Paz Guerra, la madre de Alejandro Albalá, está muy molesta por el rapapolvo que le dio Jorge Javier Vázquez a su hijo en pleno directo. El santanderino le hizo a Sofía Suescun unos desafortunados comentarios de corte machista, sacando a relucir su lado más celoso y posesivo, y aunque la podóloga condena el comportamiento del joven, no entiende las duras palabras del presentador, quien comparó el pasado martes a Alejandro Albalá, básicamente, con un maltratador. Aprovechando su presencia en la última gala, Paz ha tomado la palabra para exponer su opinión y afear la desproporcionada reacción del catalán. ¿Acabaría Jorge Javier pidiendo perdón?

Telecinco

Luchan por la última “Es de ley que lo diga públicamente. Mi hijo se equivocó tremendamente, no he aprobado nunca ese tipo de comportamientos. Creo que fue un momento en el que se le fue la cabeza y lleva mucho tiempo demostrando que es un niño educado. Agradezco que le hayáis puesto las imágenes porque esa es la mejor enseñanza que puede tener”, comenzó diciendo. “De la misma manera que entiendo que el comportamiento de mi hijo fue desmedido, creo que la reprimenda tuya también lo fue. Hiciste comparaciones con cosas que son muy serias y muy fuertes. De la misma manera que él pidió perdón, creo que el plató debería disculparse con él”.

Paz Guerra le tiró el guante al presentador, matizando que lo hiciera tan solo si lo sentía así. “Yo también te voy a ser muy sincero. Yo no lo siento. A mí me sobrecogió lo que vi. Creo que esas situaciones no se producen por un día malo, pero tampoco creo que sea algo que tengamos que discutir en un plató. Entiendo que a ti como madre no te gustara lo que le dije, pero vi algo grave”, se justificó Jorge Javier.

Telecinco

La progenitora de Albalá también quiso recordar que su hijo está sufriendo mucha presión, lo que llevó a reaccionar así. “Él se ha sentido como un monstruo. Tanto es así, que es incapaz de acercarse a Sofía. Aquello me pareció un juicio. Alejandro lleva dos meses en la casa y ha tenido mucha presión, incluso del exterior”, señaló. Además, denunció que después, cuando fue al confesionario a hablar a solas con Jorge Javier, este no fue capaz de enviarle algunas palabras de consuelo pese a verle destrozado. “¿Sabes cuál es mi problema con él? No siento empatía. Creo que él estaba mal porque vio que había quedado mal y había perdido el concurso. No porque su comportamiento estuviera mal. Hay veces que soy frío porque no me creo lo que veo”, reflexionó el catalán.

Telecinco

A su vez, le dijo a Guerra que no pensaba que aquello fuera un episodio aislado y que lo mejor que podía hacer su hijo es ponerse en manos de especialistas. “Una persona cuando está bajo presión no saca un tipo de comportamiento que no forme parte de él. En mi caso, cuando estoy enfadado no me da por hacer cosas que no soy”, explicó. Algo con lo que Paz no estaba de acuerdo. De hecho, acabó emocionándose y pidiendo que expulsaran a su hijo para poder abrazarle. “Ha habido otros comportamientos parecidos y no se les ha hecho lo mismo”, indicó la podóloga.