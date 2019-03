Durante el último ‘Límite 48 horas’, Alejandro Albalá fue enfrentado a sus comentarios de corte machista motivado por los celos con Sofía Suescun. El joven fue duramente reprendido por Jorge Javier y acabó pidiendo perdón y derrumbándose, explicando que él no era así y que no se sentía representado por las imágenes. Después de la gala, tanto Kiko Rivera como Antonio Tejado intentaron que se viniera arriba y le aconsejaron que pasara página. Además, Alejandro se acercó personalmente para pedirle disculpas a su ex, con la que acudió al confesionario para desahogarse. “No sentía lo que he hecho. Esto no se lo merece ni ella ni nadie… Por una parte, sé que puedo estar tranquilo porque yo no soy así”, señaló avergonzado. “Eso no son maneras de cuidar a nadie”.

Por su parte, Sofía aseguró estar un poco triste al ver así al santanderino, apuntando a que, en su relación, habían vivido otros episodios de celos, pero ninguno de ese calibre. “Si no lo hubiera visto, a lo mejor no se habría dado cuenta de lo mal que lo pudo llegar a hacer en ese momento. Todo pasa por algo”, reflexionó la ganadora de ‘SV’. Sin embargo, cuando se quedó a solas con el Súper, Sofía dejó entrever que la reacción de Alejandro no había sido flor de un día...

“Cuando estaba con él sí que hemos vivido episodios de celos muy fuertes y eso fue uno de los motivos de la ruptura […] No me he dado cuenta de la gravedad hasta que lo he visto. Lo que me preocupa también es como a esos momentos les daba normalidad, los veía como algo natural. Veía algo bonito que estuviera celoso porque pensaba que esa era la manera de saber que siente algo por mí. El que pida perdón y llore me hace pensar que no sé si verdaderamente lo siente o lo hace porque ve que está quedando mal como persona”, expuso.

En la gala del pasado jueves, Alejandro Albalá mostró su malestar por las palabras de su ex. “Ella misma dijo que yo no era así, no sé a cuento de qué viene esa conversación en el confesionario”, se lamentó. Sofía explicó que lo que verdaderamente le asustaba es que no hubiera reaccionado ante sus comentarios: “No entiendo por qué no me impuse ni te dejé las cosas claras. Eso significa que yo lo veo como algo normal. ¿Por qué no reaccioné? Porque mi cuerpo lo nota como algo normal. La relación que tenemos aquí es un reflejo de la que teníamos fuera”.

Albalá, alucinado, dijo que ella habrá interiorizado esa sumisión por culpa de otra relación, ya que con él nunca había vivido otros episodios así. “No será por la relación que hemos tenido. Soy celoso, sí, pero nunca había reaccionado de esa manera […] Jorge, yo con estas cosas no juego. Esto es muy feo y no me gusta. Esta mierda no la consumo”, sentenció. Sin embargo, Sofía sostuvo que sí que habían vivido episodios muy fuertes, no llegando a entender por qué su ex insistía tanto en hacer ver que aquello fue algo puntual. “A veces hay que asumir lo que uno hace y punto. Lo que no tienes que hacer es tratar de decorarlo y echarme una vez más a mí mierda para tú quedar bien. Siempre quieres realzar tu imagen a costa mía”, denunció, despertando los abucheos del público.

El exmarido de Chabelita se defendió de las críticas y recordó que su discusión más gorda se produjo en un ‘Deluxe’. “No entiendo que por dinero me quiera dejar de algo que no soy. Si yo fuera así, no creo que hubiera estado un año conmigo”, señaló. Al cortar la conexión, Albalá le recriminó a Tejado que hubiera dicho que Sofía se sentía cohibida por él. “Si ella fuera una mujer cohibida no saldrían fotos con Matamoros ni se hubiera liado con otro en ‘SV’, exclamó. “Te jode que se vea al verdadero Alejandro, ¡pues es lo que hay!”, replicó Sofía.

Pasado los minutos, la experta en realities acabó derrumbándose y amenazó con abandonar el concurso al ver que no contaba con el respaldo del público presente en el plató. “Estoy agobiada, ya no quiero hablar más”, le decía Sofía a Jorge Javier entre lágrimas y antes de arremeter contra Alejandro. “¡Esto es acojonante! Me duele muchísimo que Alejandro me hable de esa manera. Lo único que te importa es quedar bien, que te llenen de aplausos y mi bienestar te lo pasas por el culo”. Pese a todo, tras ganar la prueba de la ‘jefatura de la casa’, Albalá se negó a influir en las nominaciones y hacer saltar a la palestra a la navarra. Tenemos culebrón para rato…