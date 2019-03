La fiesta de cumpleaños de Carolina Sobe sigue trayendo cola. Mucho se ha criticado la decisión de la concursante de ‘GH Dúo’ de no invitar a Juan Miguel y María Jesús para que participaran de ella, negándoles incluso que pudieran probar su tarta. Sin embargo, un feo del peluquero y la modelo hacia su compañera podría haber sido el detonante para que tomara tan drástica decisión. En la pasada gala del martes, después de enfrentarse a su ‘curva de la vida’, a Carolina le dio un bajón, metiéndose en la cama a llorar a moco tendido. Juanmi y María Jesús, al ver a su compañera en tal estado, pasaron de largo y no le hicieron ni caso.

Minutos más tarde, Carolina anunció a Kiko e Irene que había tomado la decisión de cortar por completo el contacto con ellos. “Mañana le diré a Juan Miguel y María Jesús que conmigo no hablen”, dijo la concursante de ‘GH 11’. “A mí el papelito ese de tonto que lleva Juanmi ya me toca un poquito los cojones. A María Jesús ya se las he pasado bastantes veces. Y al otro no le paso ni una”.

Además, aprovechó para criticar la relación que mantienen sus dos ‘enemigos’. “María Jesús en Juan Miguel ha encontrado a alguien que le sigue el juego… A ver cuando salgan, las veces que se hablan. Juanmi se ha juntado con la persona que puede sacar lo peor de él… Si te la pela mi cumpleaños, te la tiene que pelar mi tarta”, sentenció. A su vez, se explicó que fue María Jesús la que decidió irse a dormir y no participar en el cumpleaños de Carolina, algo que el resto de los habitantes de la casa interpretaron como un feo hacia la colaboradora.

Al enfrentar a los concursantes con estas imágenes, María Jesús explicó el motivo de su ausencia en la fiesta. “Yo ya sé perfectamente de la pata que ranquea cada uno. Sé lo que piensan de mí y cuál es mi lugar. Tengo la dignidad precisa como para saber que a ese cumpleaños no debía ir”, expuso. “Si esta señora no me habla, ¿qué pinto yo en su cumpleaños? Yo la felicité el día de su cumpleaños y me apartó la cara”.

Por su parte, Carolina recordó que después de felicitarle María Jesús se puso a rajar con su amiguito. “Luego se va al patio con Juanmi para decir que mi cumpleaños se la pela. Entonces, ¿por qué le voy a dar tarta?”, se preguntó. ¿Y qué opinión tiene el ex de Karina? “Para mí esto me es indiferente. Como no me habla y no quiere saber nada de mí… Cuando quiera ya me hablará”, indicó. ¿Acabarán acercando posturas en la recta final del reality?