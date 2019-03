Era el cara a cara más esperado de toda la gala, la despedida de Antonio Tejado y María Jesús Ruiz. Por eso, después de que Antonio Tejado perdiese la batalla contra Carolina Sobe y acabase siendo él expulsado del reality, la dirección de 'GH Dúo' decidió que el sobrino de María del Monte se enfrentase a María Jesús Ruiz antes de abandonar definitivamente la Casa que se había convertido en su hogar en los últimos dos meses. Su relación con la Miss ha cobrado gran protagonismo dentro del reality, a pesar de que tanto María Jesús como Antonio Tejado entraron con otras parejas al reality. La expulsión de Candela, la pareja del andaluz dentro del concurso, dio rienda suelta a la química que existía entre ambos, aunque después de varias semanas de pasión, acabaron enfrentándose duramente y lanzándose graves acusaciones sobre su relación.

Una vez en el confesionario, la dirección del programa decidió ponerle vídeos sobre lo que habían dicho el uno del otro, haciendo especial hincapié en las graves acusaciones que había vertido María Jesús Ruiz sobre Antonio Tejado. Eso sí, no hizo falta ni que vieran los vídeos, María Jesús disparó. “¿Es verdad que te arrepientes de cómo me has tratado?”, le preguntó María Jesús. “Yo creo que estás haciendo un papel, pero me arrepiento de haberlo estado diciendo todos los días”, le confesó Antonio Tejado a la Miss.

Tras este primer rifirrafe, las primeras palabras de María Jesús a Jorge Javier, fue que estaba muy contenta con la decisión de la audiencia (por haber elegido que Antonio Tejado fuese el expulsado de la noche). En los vídeos se pudo ver cómo María Jesús se sentía atacada por Antonio y por el resto de la Casa. Un constante victimismo por parte de la Mis que Antonio Tejado se esperaba: "Yo ya sabía lo que pasaba en los confesionarios y me alegro, porque no me he equivocado", dijo Antonio. A lo que María Jesús Ruiz señaló que todo lo que ella dijo en los confesionarios era verdad.

"Yo no me arrepiento de nada de lo que he hecho porque es verdad", se reafirmaba en sus palabras la Miss. Según María Jesús su relación con Tejado no avanzó porque ella no quiso tener relaciones sexuales. "Lo nuestro se rompió el 14 de febrero cuando no me quise acostar con él".

"¿Es así?", preguntó el presentador. “Yo dije que por respeto a mis hijos y a todo el mundo no iba a hacer nada”, admitió Antonio alucinando con las palabras de la Miss. Algo con lo que ella no estaba de acuerdo: "Yo me escapé de la suite porque tú querías lo que querías", aseguró.

Entonces Antonio, muy mosqueado ya con la Miss, destapó un episodio que había formado parte de su intimidad y que hasta el momento no había desvelado. "¿Que yo quería? Pero si tú estabas con mi chaqueta y en bolas… ", dijo Antonio Tejado, dando a entender que había sido la propia Miss la quería acostarse con él. "Yo llevaba el bikini debajo", se excusó la Miss antes de despedirse para siempre del que fue su gran amor dentro de 'GH Dúo' durante una larga e intensa semana.