Carolina Sobe se ha propuesto buscarle novia a Alejandro Albalá. Viendo lo mal que lo está pasando por los sentimientos que todavía siente por su ex, ya se sabe que un clavo saca otro clavo, por lo que nada mejor que ir buscándose otra muchacha que ocupe su corazón. ¿Y qué mejor que ‘MYHYV’ para encontrar el amor? En una conversación tumbados en los sofás del salón, la ‘gran hermana’ le propuso a su compañero que se planteara ir al ‘dating show’, con el pequeño inconveniente de que Sofía Suescun estaba presente en la conversación. “El niño tiene que ir a ‘MYHYV’”, dejó caer. Una idea que horrorizó a la navarra, recordando que no sería plato de buen gusto estar de ‘asesora del amor’ con su ex por allí rondando…

Telecinco

“¿Por ello no puede ser tronista?”, se lamentó el ex de Chabelita. “Hay detalles que ya sobran, Carolina, lo has dicho ya varias veces. Si vas de que me tienes aprecio, que se note un poco”, le recriminó Sofía a la que hasta hace poco era su gran amiga. “No dejas de hacer comentarios para que me moleste”.

Acto seguido, Carolina le echó en cara que le hubiese dado un punto en las nominaciones. Sin embargo, quiso cortar con la disputa dejándole claro a su compañera que pasaba de darle coba: “Lo único que quieres en los realities es estar despechada o buscar movidas con alguien… No eres capaz de hilar dos argumentos seguido si no es gritando o insultando”. En el confesionario, Sofía se desahogó por el encontronazo que acababa de vivir con Carolina. “¡Un punto se queda corto!”, exclamó. “¿Qué aprecio voy a tener con ella si al principio del concurso no hacía nada más que rajar de mí?”.

Telecinco

En el debate del reality, Jordi González aprovechó la presencia de Nagore Robles y Kiko Jiménez para preguntarles si les gustaría tener a Alejandro Albalá como tronista. “A mí me encantaría… Carolina, desde que vio que abucheaban a Sofía, no deja de darle cera”, apuntó Nagore. “A lo mejor lo hace mejor que Sofía”, añadió Kiko. Además, Antonio Tejado dijo que Alejandro debería de haber aprovechado la oportunidad de nominar a Sofía, y Belén Esteban, por una vez, rompió una lanza a favor de la Sobe, a la que no le tiene especial estima: “Carolina puede hablar con Alejandro lo que le dé la gana… ¡Que Sofía le deje vivir un poquito!”.