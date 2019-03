Antonio Tejado es el rompecorazones de 'GH Dúo'. Si tras la expulsión de Julio Ruz le faltó tiempo para tontear con María Jesús Ruiz, también fue rápido para cambiar de objetivo y comenzar su idilio con Ylenia que parece que ha seguido una vez que ambos se encuentran ya fuera del concurso. Las risas picaronas que ambos compartían en el debate de 'GH Dúo' no han pasado desapercibidas para los espectadores ni los colaboradores del programa, entre ellos Belén Esteban, que ha querido dar su opinión acerca de este idilio entre compañeros.

Durante el último debate sobre 'GH Dúo', los ex concursantes del programa, incluido Julio Ruz, opinaron acerca de la relación entre Sofía y Alejandro Albalá: "Yo creo que la tendría que haber nominado. Porque a mí no me vale que le digas que te ha hecho daño, y vendes eso, si luego no la nominas", aseguraba Antonio Tejado, quien ha cogido con ganas la salida de la Casa. El presentador recordaba en el programa que Alejandro había sido su confidente durante todo el concurso por lo que "es una relación que ha vivido desde cerca".

Por su parte, Ylenia continuó asegurando que "él se guió por el corazón y por eso no lo hizo, ¿que se lo merecía? también ¿que es muy pesada? también", destacaba la cantante sobre Sofía con quien no se ha llevado especialmente bien durante su estancia en la Casa. Precisamente esta opinión de Ylenia fue el desencadentante para que el presentador, suplente tras la hospitalización de Jorge Javier, le preguntara: "¿más o menos pesada que Antonio?". Una pregunta que la ex concursante respondió rápidamente: "a mi Antonio no me parece pesado, me hace gracia", tras lo cual comenzó una risa nerviosa que compartió con Tejado, sentado al otro lado del sofá.

Durante las risas Belén Esteban quiso matizar y opinar acerca de la situación de idilio que viven ambos tras sus besos y abrazos durante la estancia en el concurso. "Ella, porque es su cuerpo y hace con él lo que quiere, yo desde luego no", comentaba tajante tapada por las risas de los tortolitos en el plató. Y es que Belén ya ha demostrado en varias ocasiones su rechazo a Antonio Tejado durante sus comentarios acerca del concurso.