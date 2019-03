Tras su expulsión de ‘GH Dúo’, Antonio Tejado acudió el pasado domingo al debate del reality para enfrentarse al tercer grado de los colaboradores. Más bien de las colaboradoras, ya que Nagore Robles, Belén Esteban y Ares Teixidó estaban con la escopeta cargada y dispuestas a echarle en cara al andaluz el comportamiento machista que ha tenido durante su estancia en la casa de Guadalix. Especialmente dura se mostró la vasca, quien le dio la oportunidad de reconocer sus errores después de que se emitiera un vídeo con lo ‘intensito’ que se ha mostrado durante su breve relación con María Jesús Ruiz.

“Es una batería de situaciones que algunas me cuesta mirar porque estoy incómodo… Yo nunca he intentado molestar a nadie”, indicó el colaborador de ‘Sálvame’. “No sé a qué se le puede llamar machismo, igual quien lo opine tenga razón, no lo sé. Si en algo me he equivocado, pido perdón”. Una respuesta que no satisfizo para nada las expectativas de Nagore: “Me resulta increíble que tú no veas ningún tipo de comportamiento machista en las imágenes”.

“¿Yo he criticado en algún momento a la mujer? ¿Me he sentido superior a alguna? Simplemente me he intentado acercar y a lo mejor no me lo han permitido. Que he sido pesado, sí, pero no he intentado dejar a ninguna mujer por debajo de mí. ¿Dónde está el machismo?”, se preguntó Tejado. “Esto no es una opinión, es una obviedad que tú eres el tío más machista que ha pisado esa casa. Machismo no es dejar a una mujer por debajo”, replicó Robles.

Pese a que el expulsado le pidió que dejara de llamarle machista, ya que es un término que le incomoda, la colaboradora siguió exponiendo su opinión. “Cuando María Jesús no quiere besarte y tú la coges del cuello de esa manera o utilizas ciertos términos para hablar de ella, eso es machista. No vengo a dar lecciones, solamente digo que eres un tío joven que puedes aprender. Todos somos machistas en mayor o menor relación porque nos han educado así, pero tú eres muy machista hasta límites heavys. Puedes aprender y cambiar, pero no puedes tratar así a las mujeres”, sentenció.

Antonio Tejado reconoció que muchas veces puede ser muy pesado, más al estar encerrado en una casa durante tanto tiempo, pero no se considera una persona especialmente machista. “Confundes las cosas. Eres intenso y pesado, pero además también eres machista”, apuntó Nagore. En ese momento, Belén Esteban intervino para decir que, aunque no fuera machista, su actitud hacia María Jesús no fue la correcta, sobre todo, cuando se reía de ella en compañía de Alejandro Albalá.

“Yo no voy a decir esa palabra si tanto le incomoda a él. Creo que ha hecho cosas con María Jesús que a mí no me han gustado nada, pero también a la inversa. Sinceramente, creo que has pagado lo que la gente vio de los días que estuviste con ella… Para mí, eres muy pesado, colega. Me has gustado mucho como concursante, pero muchas veces te hubiera matado”, apuntó. “Si es verdad lo que dice tu madre que estás muy cambiado, me gustaría conocer al nuevo Antonio Tejado”.

Acto seguido, Ares Teixidó le acusó de estar muy crecidito por los continuos halagos que está recibiendo tras su salida de la casa al haber sido un buen concursante. “Solo te falta que te pongan una calle a tu nombre… Yo no te elegiría nunca como amigo, no me gustaría que las mujeres que me rodean te eligieran como pareja, pero seguiría eligiéndote una y mil veces como concursante de ‘GH’ por lo odioso que resultas. Tus comportamientos son machistas”, expuso. Al oír sus palabras, sobrino de María del Monte se lamentó de que enarbolaran tan a la ligera la bandera feminista. “La bandera del feminismo la voy a coger cada puñetero día”, exclamó Nagore. “Esto es populismo barato”, replicó Antonio.