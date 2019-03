Tras su agitado fin de semana de fiesta por la capital, Antonio Tejado, acompañado de su madre, ha llegado a Sevilla dispuesto a descansar y reencontrarse con los suyos. Desde la estación del AVE, el último expulsado de ‘GH Dúo’ ha hablado con los medios antes de poder abrazar a un nutrido grupo de amigos que le estaban esperando. En los últimos días, no ha dejado de coger fuerza el rumor de que el andaluz y su compañera de encierro Ylenia Padilla habrían consumado su inesperado roneo dentro de la casa. Después de que la de Benidorm lo negara a su paso por el ‘Deluxe’, el colaborador de ‘Sálvame’ ha aprovechado también para desmentir que hubiese ‘tiki tiki’ y definir el tipo de sentimientos que tiene hacia la estrella de ‘Gandía Shore’.

Gtres

“Ylenia y yo somos muy buenos amigos, ya lo sabéis. Es una persona muy importante ahora mismo en mi vida, una gran amiga. La verdad es que estoy muy agradecido de haberme podido llevar del concurso a una persona así”, explicó a los reporteros. Aunque asegura que hay comportamientos de su paso por la casa que no le han gustado, hace una valoración positiva de la experiencia. “Estoy muy contento”, indicó con una gran sonrisa.

En el último debate de ‘GH Dúo’, el andaluz tuvo que hacer frente a las críticas de algunas de las colaboradoras ante su supuesto comportamiento machista. “A mí eso no me afecta, no comparto ciertas visiones. Hay gente que tira de mucha demagogia y mucho populismo barato para tener un momento de protagonismo. Se creen que el que más chilla es el que más razón tiene. Opté por el silencio. Quiero estar tranquilo”, señaló. Eso sí, amenaza con sacar la artillería pesada en su próxima aparición televisiva: “No estoy muy contento de haber digerido ciertos comentarios que escuché”.

Quitando importancia a los testimonios de las chicas que han saltado a la palestra para asegurar haber mantenido una relación con él, ya que eso “son cosas que siempre nos acompañan en este trabajo”, anunció que pronto volverá a ‘Sálvame’. “Me incorporaré dentro de poco. Ahora acabo de llegar a Sevilla y quiero irme a casa a descansar”, dijo el colaborador del espacio vespertino. A su vez, no cree que a su tía María del Monte le haya molestado que llame ‘tita’ a Isabel Pantoja. “Isabel es una persona a la que le tengo mucho cariño porque me he criado con ella”, recordó. Para rematar, dejó abierta la puerta a la posibilidad de ejercer de cicerone de Ylenia en la próxima Feria de Sevilla. “Ylenia es mi amiga y mis amigos van a estar a mi alrededor siempre”, sentenció.

Telecinco

Pese a que Belén Esteban no le haga mucha gracia (y a gran parte de los allegados de Ylenia tampoco), lo cierto es que Antonio Tejado y la alicantina se están mostrando muy ‘cercanos’ desde que se reencontraran fuera de la casa. Cabe recordar que el día antes de que Ylenia fuera expulsada, durante la noche de fiesta, ambos acabaron tonteando de una manera muy ardiente y se dieron algún que otro pico. ¿Acabará habiendo ‘tomate’ entre ellos?