Ya se sabe que María Jesús Ruiz no es que destaque por ser consecuente con lo que dice, por lo que lo mismo un día te puede decir que uno de sus ex es la peor persona del mundo, que otro lo ensalza a los altares sin motivo aparente. Tras tirarse los trastos a la cabeza a su paso por ‘GH Dúo’, la modelo ha aprovechado una conversación en el jardín junto a Juan Miguel y Sofía para destacar su faceta como padre. Todo comenzó cuando la ex Miss España dijo que su hija Alba siempre cuenta que cuando los niños se portan mal con otros, la ‘seño’ los castiga. “Ayer en el blog le dediqué unas palabras a mi hija y le dije que aquí no hay ‘seño’, pero que hay mucha gente llamada audiencia que es como la ‘seño’. Esa gente castiga a los que chulean a los demás compañeros”, explicó.

Acto seguido, se dispuso a poner de manifiesto la inteligencia de la pequeña. “Esa es más lista que yo, es muy inteligente. ¡Va a ser una eminencia!... Mi madre siempre me lo dice, que yo de pequeña no tenía ni de broma el alcance que tiene mi hija”. Y de esta conversación sobre su descendiente, María Jesús se pasó a lamentarse por la imagen que hay creada en torno a su figura: “La gente se cree que yo soy una devorahombres, pero si me conocieran se darían cuenta que soy tan sencilla. Las veces que me he equivocado en la vida ha sido por eso, por tontorrona. He confiado más de la cuenta en gente que no debería… Julio ya me advirtió de Antonio”.

La andaluza se lamentó de que el empresario fuera expulsado del reality, apuntando el peluquero que él creía que tenía ganas de irse. “Pues yo creo que no. Él quería estar más tiempo aquí conmigo, viviendo juntos en la misma casa”, rebatió Ruiz. “Le agradezco mucho lo que me puso. Él me considera muy luchadora. Me alegro un montón de haber entrado en ‘GH Dúo’. Si no fuera por este programa, hoy en día seguiría sin hablarme con él… Tenemos que entendernos por el bien de nuestra hija. Al menos, ahora ya nos hablamos. Las personas pasan por nuestra vida para dejarnos algo”.

Al escuchar sus palabras, sus compañeros le recordaron que Julio sigue todavía enamorado de ella. “Creo que, más que enamorado, está obsesionado”, puntualizó Juanmi. Por su parte, Sofía dijo que lo veía un tío muy ‘padrero’. “Mucho. Para él los hijos son una bendición… Es muy buen padre, las cosas como son”, confesó Ruiz. “Lo veo un buen hombre. A mí me gustaría que el padre de mi hijo fuera así, que le gustara tanto los niños”, sentenció Suescun.

¿Y queréis saber cuál es el mensaje que Julio le hizo llegar a su ex en el pasado debate del reality? “Para MJ. El día antes de irme te advertí que no te fiaras de varias personas que luego han sido las que peor se han comportado contigo. ¿No crees que es hora hacerme caso y sacar a la guerrera que llevas dentro, para colocarte en la final como muchos queremos?”, le escribió a través de su cuenta de Twitter.