¡Noche de emociones en ‘GH Dúo: Límite 24 horas’! Los concursantes tuvieron la oportunidad de reencontrarse con algún familiar, anunciándose que Kiko Rivera recibiría la visita de un miembro del clan Pantoja. Al final, el cantante pudo ver a su hermana Chabelita, con la que se fundió en un intenso abrazo. Entre lágrimas, el hijo mayor de Isabel Pantoja no podía dejar de decirle a su hermana lo mucho que la quiere. “Lo estás haciendo muy bien. Mamá tiene todo el rato el 24 horas puesto en Cantora”, confesó Isa, antes de anunciarle que todos sus allegados están estupendamente: “La familia todo bien. Bueno, ya sabes que siempre tengo mis líos. Estoy más tranquila. No te rindas”.

Telecinco

La concursante de ‘GH VIP 6’ alabó lo buena pareja que hacen el cantante y su esposa, además de darle la enhorabuena por haberse atrevido a contar lo que dijo durante su ‘curva de la vida’. “Hay cosas que desconocía y quiero que sepas que me siento muy orgulloso de ti. Gracias a ti, sé cuál es el camino correcto… Aunque no lo sepas, has ayudado a muchas personas. Me siento muy orgullosa de ti”.

Y es que, pese a sus conocidas desavenencias, para Isa su hermano es lo más parecido a una figura paterna. “Para mí él ha sido como un padre. La gente se merecía saber que es todo corazón. Eres el pilar más grande de mi vida. Siempre me he sentido orgullosa de ti pero ahora más”. Chabelita, que sabe muy bien lo que es participar en un reality, ensalzó el concurso que estaba haciendo el DJ: “Yo tuve la oportunidad de estar aquí. Viví muchas emociones y me alegro de que haya entrado. Orgullo es la palabra que definiría tu concurso. Me pareces un gran ejemplo de superación en todos los sentidos… Te quiero como un padre”.

De hecho, Isa aseguró que de haber hecho su ‘curva de la vida’ durante su estancia en la casa, su hermano hubiera ocupado un lugar de honor: “Junto con mi hijo lo hubiera puesto en lo más alto”. A su vez, señaló que su visita era también un regalo para su madre: “Esto lo hago por mamá. Sé que estará muy orgullosa de nosotros. ¡Esto va por ti, mamá! ¡Te queremos!”.

Como era de esperar, la exnovia de Alejandro Albalá le transmitió un mensaje de parte de la tonadillera: “Te dice que seas fuerte, que sigas hasta el final. Que ya sabes de qué palo va la gente, que el concurso es tuyo y de Irene, mirad por vosotros. Puedes ganar perfectamente, no te metas en líos y punto”. ¿Seguirá Kiko los consejos de su madre?

Tras ver un vídeo recopilatorio de todas las bonitas palabras que Kiko le ha dedicado a su hermana durante su concurso, Isa confirmó que el cariño es mutuo. “Para mí es como una figura paterna. Lo he admirado mucho desde pequeña”, explicó. Por su parte, el primogénito de la cantante contó que, desde que llegó a Cantora y le vomitó encima [sic], ha tenido una conexión especial con ella. “Es mi punto débil desde el día que llegó a casa”, dijo sin pensárselo.

Sobre qué es lo que opina Isa de la buena relación existente entre Kiko Rivera y Alejandro Albalá, reflexionó que no tiene nada que reprocharle, ya que ella también vivió un acercamiento con Techi. “Cuando ya no estoy con ellos, mi hermano siempre se lleva bien con ellos”, bromeó la joven. “Alejandro nunca ha hablado mal de mi hermana. Me parece un tío estupendo”, explicó el concursante. Kiko Rivera pudo conocer de primera mano que su hermana vuelve a estar enamorada, por lo que se lanzó a la piscina para acertar el nombre del afortunado: Asraf. “Vamos a ver si con este me llevo bien desde el principio”, ironizó el DJ. Antes de marcharse, Chabelita dijo cómo se encontraba el modelo tras resultar herido en una pelea: “Está mejor. El asunto está puesto en manos de quien tiene que estar… Fue desagradable y un susto. Le está afectando más psicológicamente que en su aspecto”.