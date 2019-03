Maite Galdeano está hecha de otra pasta. Mientras que una madre al uso intentaría aconsejar a su hija desde una postura apacible y conciliadora, la madre de Sofía Suescun entró en la casa para reencontrarse con su hija como un elefante en una cacharrería. Tras darle cuatro besos mal dados, la animó a sentarse para leerle la cartilla. “Vamos a sentarnos que te tengo que decir cosas importantes”, apuntó. “Hace unas semanas te habría tirado al mar y por eso he tenido que ir al plató”. ¡Qué bonitas palabras de una madre! Después de decir que podría haber subido a la casa el hermano de Sofía, Cristian (creemos que hubiese sido mucho mejor para la salud mental de la navarra), se dispuso a enumerarle los consejos que tenía que seguir a rajatabla si quiere “seguir así de bien”.

Telecinco

“Tú no eres la culpable de las angustias de nadie. Eres una chica libre, libre, ¡estás libre! ¿Te has enterado? Esto es muy importante, que vengo con la cara un poco más seria. Tienes que ser dura y perseverante, no me fastidies”, le espetó con el rictus muy serio. “Estar con Albalá te perjudica totalmente. Ahora, si tú quieres tirar por ahí… Cada vez que le des un beso o le hagas una tontería, los detractores tuyos aplauden que se hacen sangre en las manos. ¿Te gusta eso?”, se preguntaba Galdeano.

Dejando claro que lo único que quiere Maite es que su hija se vuelva a llevar el maletín para casa, le recordó que cuando saliera no quería aguantar sus lamentos: “No quiero chorradas ni tonterías… Tienes que romper esa relación por una tranquilidad tuya. ¿Me has entendido? Ya no vengo tan risueña. ¡Te han dado ya muchas pistas! Cualquier cosa que haces te perjudica a ti y le beneficia a él”.

Telecinco

Viendo el panorama, Jordi González entró en directo para intermediar y reprender el comportamiento de Maite. “¿Tan solo has subido a Guadalix para regañar a tu hija? Dile algo que la anime”, le animó. Sin embargo, Galdeano seguía erre que erre… “Quiero que ella no caiga en ninguna trampa. ¡Sofía tienes que ser dura y perseverante! ¡Esta es la única oportunidad! Hubo una toma de decisiones y hay que llegar hasta el final… Luego vas a estar muy orgullosa de todos estos mensajes que te traigo”.

Con Sofía cada vez más agobiada por la situación, su madre siguió echando más leña al fuego, llegando a utilizar el chantaje emocional. “Él va a la trampa para que caigas. Lo estoy pasando fatal en plató. ¡No me puedes hacer esto! Yo he sufrido mucho en los platós. ¡Que luego los palos me los llevo yo! Puedes hablar con Alejandro, pero como un vecino con el que te llevas mal”, señaló. Al final, Sofía acabó estallando y pidiéndole que la dejara un poquito en paz: “Tampoco me puedes decir las cosas que tengo que hacer”.

Telecinco

Al ver que Maite estaba incontrolable, pidieron a Sofía que abandonara la sala de los encuentros. Acto seguido, entró Alejandro Albalá, y la verdad, la simpar Maite se mostró mucho más ‘tranquila’ con el que fuera su yerno. “¿Me echas en falta?”, le preguntó a bocajarro. “Para nada”, contestó Albalá. “Como te veo tan cariñoso con la Sofía, digo, igual es que me echa mucho en falta a mí también…”, explicó la invitada a la casa.

Mientras que Alejandro explicaba que seguía enamorado de Sofía y que la que tenía dudas era ella, Maite le pidió encarecidamente que se olvidara de su hija. “Habéis hablado en muchas situaciones que esa relación no os conviene. Le echas a ella la culpa de todo”, le recriminó. “No marees la perdiz. Cortad la relación porque no os conviene”. Además, al ver que Alejandro Albalá miraba hacia el suelo, le exigió que le mirara a los ojos. “Déjame hablar… Esta es la misma historia de siempre”, indicó un cabizbajo Alejandro. Al ver la papeleta, Jordi González intervino para largar a Maite. “Siento romper este momento tan 'mágico', pero, por favor, levántate y vete”, dijo visiblemente enfadado.

Telecinco

¿Y cómo acabó todo? Pues con Sofía Suescun volviendo a la casa después de sufrir un ataque de ansiedad e incluso un leve desfallecimiento. Todavía mareada, se tumbó en el sofá y no pudo casi articular palabra con Marta, la hermana de Alejandro, quien la esperaba en el salón. "Ha sido despedirme de mi madre y de repente no veía nada y me he tenido que tirar al suelo porque me caía", explicó la ganadora de ‘SV’. A su vez, para calmarla, Jordi González quiso dejarle las cosas claras: “Tu madre te ha presentado un escenario apocalíptico que no es así, ha exagerado un huevo”.