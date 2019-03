Lo que prometía ser un especial de ‘GH Dúo’ alegre y distendido, gracias a la visita de los familiares de los concursantes a la casa de Guadalix, acabó como el rosario de la aurora. Tanto es así, que Sofía sufrió un ataque de ansiedad después de que su madre le echara una bronca del quince por su relación con Alejandro Albalá. Una vez de vuelta en plató, la madre de la ganadora de ‘SV’ fue recibida entre abucheos del público. “No nos ha gustado en absoluto lo que has hecho con tu hija”, le indicó Jordi González. “No puedo ir en contra de mi voluntad. Por ser una ‘bienqueda’, no le voy a decir que lo está haciendo perfectamente. Eso sería lo mismo que engañarme a mí misma”, se justificó Galdeano.

Telecinco

Sin embargo, los colaboradores estaban muy molestos con la actitud que había tenido la progenitora de Sofía. “Le podrías haber dicho lo mismo pero de otra manera. La sensación que me ha dado a mí y a toda la audiencia es que has cogido a tu hija y le has dicho ‘gana, gana, gana’. Hay cosas más importantes en la vida que ganar un concurso de televisión”, reflexionó Frigenti.

“Ya no es solo porque gane o pierda, es por su estabilidad emocional”, aseguró Maite. “¡Pero si le ha dado un chungo cuando te has ido! ¡De qué estabilidad emocional estás hablando!”, exclamó Mila Ximénez. La madre de Sofía aseguraba que había tomado esa postura tan dura debido a la gran presión a la que se ha visto sometida en el plató. “¿Gran presión? ¡No digas tonterías! La presión la tiene Sofía, que es la que está concursando”, dijo el presentador, asegurando que, precisamente, Maite no es que sufra cada vez que va a un plató. “Como madre tienes que ver que, si tu hija se está derrumbando, tienes que cambiar el tono porque le estás haciendo daño. Que sepas que le has dado la noche a tu hija”.

Telecinco

Debido a las críticas, Maite acabó derrumbándose e inmersa en un mar de lágrimas. “Esto me está costando a mí la vida… ¿Tú sabes la de veces que he ido yo al médico estando aquí?”, confesó entre sollozos. “¡No hay derecho! ¡Se le acusa por todo a mi hija! Me da igual que me dé algo porque por una hija se hace de todo. Estoy mal y aun así voy a venir, aunque me dé algo aquí. Estoy sufriendo mucho, hombre. ¡No hay derecho!”.

Jordi intentó tranquilizarla, recordando que no debe de abandonar el tratamiento para sus problemas psicológicos. “En lugar de darle ánimos a tu hija, la has dejado hecha polvo. Tan solo te decimos que no nos ha gustado lo que has hecho. Podrías haber dicho lo mismo, pero sin tanta agresividad”, le explicó. “No puedo ver que se le abuchee tanto. Sé que soy muy intensa, pero tan solo la he querido proteger”, apuntaba Maite. “El otro día le dije a Mila que estaba muy mal. Se me fue hasta la cabeza y no sabía ni lo que me decían”.

Telecinco

A Marta, la hermana de Alejandro Albalá, también le recriminaron su actitud. “¿Y si dejamos de meternos en los sentimientos de Alejandro y de Sofía?”, cuestionó el presentador. “Respeto lo que decís, pero creo que, si mi hermano se está tropezando mil veces con el mismo muro, yo, como hermana, me siento en la obligación de decirle que deje de darse porque el muro no lo va a derribar”, expuso la joven.