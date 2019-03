Candela explica su ausencia en el debate de 'GH DÚO'

Candela Acevedo ha sido una de las contertulias del debate de 'GH DÚO' más polémicas y que más contenido ha creado en las últimas semanas. Ella y su ex, Antonio Tejado, han protagonizado más de una polémica durante su paso por la casa del reality. Es más, parece ser que ahora tienen pocas ganas de reencontrarse. De hecho, ella no estuvo en el debate del domingo 17. ¿Tendría miedo a lo que pudiera pasar con su ex sobre todo ahora que amenaza con demandarla? Pues parece ser que no.

Ella misma lo aclaró en ‘Límite 24 horas’. “No tenía miedo a encontrarme con Antonio”, explicó. Según ella, "me encontraba un poco mal física y anímicamente (…) De bajona”, ha explicado.

Telecinco

Candela se ausentó en el debate del 17 de marzo después de que Antonio Tejado abandonara la casa, algo que llamó la atención a todos. Las redes y los colaboradores comenzaron a especular sobre el miedo de Acevedo a una reprimenda de su ex. Y es que, durante su aparición en 'Sálvame', él anunció que podría tomar medidas legales contra su exnovia: “Son cosas que estoy analizando, viendo vídeos… estoy tomando medidas muy serias, estoy salvaguardando un derecho y defendiéndome de quien me ha atacado”.

Apenas tuvimos que esperar un día para que la propia Candela nos aclarara cuál había sido el motivo que le había llevado a no acudir al debate. El ambiente comenzó tenso y es que el programa le había dejado un hueco muy especial en el sofá derecho entre Julio Ruz y Antonio Tejado, quien a su vez estaba sentado al lado de Ylenia. La mujer se sentó con una sonrisa en la cara y explicó los motivos que le habían llevado a faltar a su cita en el debate: "El otro día me encontraba un poco mal físicamente... y anímicamente. Hoy ya me encuentro mejor", aseguraba al presentador Jordi González.

Telecinco

Tras eso, aclaró que "no tenía ningún tipo de miedo a encontrarme con Antonio" después de todo lo que había dicho aunque era la primera vez que se veían tras el paso del periodista por el concurso. Y es que Antonio no dirigió la palabra a su exnovia, ni siquiera la saludó y estuvo con cara de pocos amigos desde el principio, lo cual hizo pensar a Jordi que no le había gustado mucho la visita: "Candela tiene el mismo derecho que cualquiera a estar aquí", aseguraba, "pero nuestra relación es la que es, ahora he visto cosas que antes no sabía". A quien tampoco sentó bien la visita fue a Mila Ximénez quien destacó que "me alegra que pueda hablar contigo hoy. Como el otro día no pude [en 'Sálvame'] porque Su Majestad solo quería hablar con la presentadora...", atacaba la periodista.

Entre cuchillada y cuchillada, Candela intentaba defenderse e incluso llegó a preguntar a Ylenia y Antonio si eran pareja, ante las preguntas de Jordi sobre "la nueva pareja del plató". "No, no", contestaba Ylenia mientras Antonio seguía sin mirar a su ex. Y es que, la tensión estaba en el ambiente y parece que seguirá estando por bastante tiempo.