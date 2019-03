La dura regañina de Maite Galdeano a Sofía Suescun ha tenido sus consecuencias. La madre de la concursante de ‘GH Dúo’ entró en la casa como un elefante en una cacharrería, repitiéndole por activa y por pasiva a su hija que dejara de tontear con Alejandro Albalá porque eso le estaba perjudicando de cara a su concurso. Tal fue la chapa que le dio su madre, que Sofía Suescun sufrió un ataque de ansiedad y aseguró haberse desvanecido. "Ha sido despedirme de mi madre y de repente no veía nada y me he tenido que tirar al suelo porque me caía”, explicó.

Pese a todo, las palabras de Maite parecen que han tenido efecto en la navarra, que se plantea seguir sus consejos a rajatabla. “El haberme mareado de esas maneras creo que es por el impacto que me he llevado por lo que me ha dicho”, asegura. “Igual mi cabeza no lo ha asimilado bien”.

Telecinco

En el confesionario, ha reflexionado ante el Súper sobre todo lo ocurrido. “¿Crees que mi madre va a querer algo malo para mí?”, se preguntaba. Y es que la ganadora de ‘SV’ baraja la posibilidad de que su progenitora tenga algo de razón. “No todo es tan fácil como uno piensa desde fuera. Entiendo que mi madre se enfade al ver que puedo quedar como la mala… Cuando me tropiece infinitas veces, estoy segura que le daré la razón”, apuntó. “Pienso que la hermana de Alejandro le ha querido trasmitir el mensaje de que me estoy victimizando, pero lo que cuento de él es verdad y eso lo sabe su familia”.

En el plató, Maite por fin acabó reconociendo que tal vez “no fueron las mejores maneras”, pero tenía poco tiempo y quería aprovecharlo al máximo. Por su parte, Paz Guerra defendió la postura de su hija, ya que ella está en la obligación de decirle a su hija las cosas que hace mal.

Telecinco

Acto seguido, aprovecharon para conectar con la casa y hablar con Sofía sobre el encuentro con su madre y sus consecuencias. “Lo que más me preocupó es que ella me dijera que lo está pasando mal fuera”, explicó. “Eso me dejó tocada”. Sobre si alguna vez se había mareado hasta tal extremo, la navarra señaló que tan solo una vez, cuando se hizo un piercing. “Mi madre es así, muy dura, muy radical. Dentro de esa dureza esconde pequeñas o grandes verdades. Tampoco tiene que ser lo que ella diga”, reflexionó la joven. “Sé que tener contacto con Alejandro, a la larga, me perjudica bastante”. Para terminar, Jordi González quiso saber si cuando sea madre quiere parecerse a la suya. “La verdad es que sí”, sentenció.