La reacción de Carolina Sobe al ver lo que Nagore ha dicho de ella

La salida de Carolina Sobe de la casa de ‘GH Dúo’ le ha obligado a enfrentarse a las palabras de Nagore Robles analizando el paso de la que fuera su amiga por la ‘curva de la vida’. Y es que, al hacer un repaso de su experiencia vital, la concursante de ‘GH 11’ mencionó lo dolida que estaba por el fatal desenlace de la amistad que mantuvo con la actual colaboradora del debate. “Por un mal rollo que hubo, por haber escuchado a gente a la que no debería de haber escuchado, perdí a una de las mejores amigas que yo he tenido en mi vida”, apuntó entre lágrimas.

“Es una persona con la que yo tenía mucha complicidad. Ella me conocía muy bien. Si yo necesitaba llamarla a las 5 de la mañana, lo podía hacer […] Ya ha pasado mucho tiempo y cada una lleva su vida. Me alegro de que le vaya superbién, pero también me hubiese gustado que, cuando tuvimos ese problema, me hubiese escuchado más tiempo del que lo hizo. Yo estoy feliz porque ella esté feliz”, añadió.

Tras su expulsión, en su entrevista en plató con Jordi González, Sobe volvió a decir que estaba muy arrepentida de haberla ni tan siquiera nombrado, ya que no era plato de buen gusto volver a desenterrar ese tema. “Cuando tú estás haciendo la curva de la vida, te vienen fogonazos de episodios, te pones a escribir y se te va un poco”, explicó sobre su error.

“Todo fue por cosas que me decían que habían pasado en su reality y de amistades que hablaban conmigo y me decían una cosa, hablaban con ella y le decían otra…”, apuntó sobre el motivo de su enemistad. El presentador le comunicó que el domingo en el debate se reencontrará con ella, emplazándoles a hablar. “Si no os apetece, yo no os voy a obligar”, apuntó Jordi. “No hace falta. Ella ya tiene hecha su vida y yo la mía”, replicó la expulsada. Sin embargo, el presentador le pidió que se quedara con el análisis que había hecho Nagore de que no ha podido ser justa con ella porque ha analizado su paso por la casa desde la rabia. “Está bien que ella reconozca que ha tenido esa debilidad”, destacó.

¿Y qué es lo que dijo Nagore sobre Carolina en el último debate? “¿Sabes lo que pasa? Yo tenía esto como muy enterrado, pensaba que ya estaba superado, pero me he dado cuenta en este tiempo de ‘GH Dúo’ que, a la hora de comentar su paso por la casa, no puedo ser objetiva porque hablo desde la rabia. He tenido muchas decepciones en la vida, como todo el mundo, pero Carolina me hizo muchísimo daño. Nunca hubiera esperado que, por dinero, ese fue el motivo que ella me dio, me traicionara de esa manera y dijera barbaridades”, comenzó diciendo con el rictus muy serio.

“Era una persona a la que quería mucho… Encontré a una persona en la que me apoyaba cada día. Pasé muchas aventuras con ella, venía a mi casa y nos teníamos mucho cariño… No sé lo que es perdonar. El otro día se lo pregunté a mi terapeuta y me dijo que perdonar es cuando eres capaz de cerrar una etapa y lo sobrellevas sin tenerlo continuamente en la cabeza… Hay una parte de mí a la que le gustaría hablar con ella, pero hay otra que no se fía. Sé que lo va a desvirtuar, a darle la vuelta”, añadió.

La enemistad de Carolina y Nagore es uno de los episodios más tensos que se recuerdan en televisión en la última década, y es que pasaron de ser amigas a enemigas en cuestión de días. Nagore se portó muy bien con Carolina cuando salió de 'GH'... y la Sobe se lo pagó contando los secretos íntimos de sus relaciones a toda España, con polígrafo en el 'Deluxe' incluido: afirmó que Nagore le había contado que pensaba hacer un montaje con Jacobo Ostos para ganar popularidad, e incluso que Sofía Cristo no le gustaba físicamente cuando empezaron a salir... así que Nagore le hizo la cruz y, desde entonces, no han vuelto retomar el contacto (después de dedicarse lindezas como 'montajista' o 'eres la peor persona que me he cruzado en la vida').