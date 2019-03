En los últimos posicionamientos dentro de la casa de ‘GH Dúo’, Irene Rosales se puso detrás de María Jesús Ruiz, teniendo también la opción de elegir entre Juan Miguel y Carolina Sobe. Pese a que la esposa de Kiko Rivera aseguró que lo hacía por descarte y que no tenía nada en contra de la modelo, a María Jesús no le convence este argumento… Haciendo otra vez uso del confesionario, la Miss España mostró su recelo a que Kiko Rivera y Alejandro Albalá no se hubieran puesto detrás de ella y optaran por hacerlo detrás del peluquero. “Estoy sorprendida. Pensaba que se iban a poner detrás de mí”, confesó. “No me lo creo. Están siguiendo la misma táctica de unirse e ir a por uno… Que no se hayan puesto detrás de mí, en el fondo, no lo agradezco porque sé perfectamente que hubiesen querido hacerlo”.

Telecinco

A su vez, aprovechó para poner en evidencia la doble cara de la esposa del cantante, recordando que desde un primer momento se la ha tenido jurado. “Lo de Irene es ya un hábito. Desde que llegó me está dando tres puntos. Yo no sé por qué me da tantos puntos. Luego viene a decirme que le caigo muy bien”, se lamentó.

“No, perdona, las personas tenemos que ser consecuentes con nuestros actos. Si se pone detrás de mí en los dos meses que llevamos de programa, algo tiene que haber visto esta mujer para que yo no le guste. Yo no soy un billete de 500 euros para gustar a todo el mundo, pero que vaya de frente”, denunció. “A mí los tibios no me gustan y los que van de monjas sin serlo tampoco. Preferiría que me dijera que no le gusto porque le caigo mal… No me parece limpia esta mujer”, sentenció.

Telecinco

En plató, Ylenia y Antonio Tejado no se sorprendieron de sus palabras, asegurando que María Jesús necesita siempre tener un enemigo para poder hacerse la víctima, por lo que, tras la salida de Carolina Sobe, está buscando un nuevo rival. “Ya tenemos nueva víctima”, dijo el sobrino de María del Monte. “Ahora Irene es la mala malísima que siempre se pone detrás de ella. Y ella se siente muy mal, tiene mucha pena”, añadió la de Benidorm al mismo tiempo que imitaba la peculiar forma de llorar que tiene la andaluza.