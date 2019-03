En la gala 12 de 'GH DÚO' Carolina Sobe perdió la batalla contra María Jesús Ruiz convirtiéndose en la décima expulsada del reality. Tras conocerse la noticia, muchos de los compañeros de la joven no estaban de acuerdo con esta decisión del público, pues creen que hay ciertas actitudes de la modelo sevillana que son intolerables. Una de ellas, ha sido Ylenia Padilla que dijo no entender cómo María Jesús podía seguir en el programa después de sus palabras y su actitud en temas muy delicados. Después de un vídeo de María Jesús en el confesionario, su madre se puso a criticar por lo bajito a Julio Ruz. Tras este, Jordi le felicita por el triunfo de su hija en la expulsión a Juani y le preguntó a Julio que le parece la victoria de María Jesús. El concursante no quiso quedarse callado y denunció la actitud de la madre de su ex.

Telecinco.es

"Yo siempre he dicho que quiero que se quede María Jesús pero ha pasado algo antes que voy a contar. Durante un vídeo María Jesús estaba hablando de que yo he sido el hombre que peor la ha tratado en la vida y creo que no es verdad. Por aquí esta señora (señalando a la madre de María Jesús) durante el vídeo empezó a decir: "Lleva razón". No lo admito porque en tu casa has tenido metido hasta hace tres semanas a un tío condenado por maltratar a tu hija. Así que no me des lecciones de moral”.

Ante los aplausos del plató, Ylenia estallaba contra la actitud de María Jesús y su madre. "Es que... de verdad… Yo no entiendo que esta señora esté ahí dentro jugando con los temas que juega que es una vergüenza de verdad. No lo entiendo. No puedo entender que se le perdonen estas cosas", comentaba la reina del 'tiki tiki'.

La madre de María Jesús no quiso contestar y se mantuvo en su actitud de hablar por lo "bajito". Algo que hizo reventar nuevamente a Ylenia : "Tu hablar de bajito cuando están los vídeos, por lo bajito como tu hija en el confe a lo falso. ¿Por qué por debajo de los vídeos sí que habla pero ahora no contesta?".

Una palabras que no sentaban nada bien a la madre de María Jesús, pero pese a ello le pidió a Jordi que siga con el programa y obvie a los colaboradores y exconcursantes. El presentador, con cierta ironía, le contestaba que lo que ella quisiese.