Tras su expulsión de la casa de ‘GH Dúo’, Carolina Sobe se enfrentó en el debate dominical al tercer grado de los colaboradores del reality. Antes de empezar, quiso aclarar el motivo de su aparente tristeza. “No me pongo a llorar por lo que me puedan decir ellos. Desde que he salido de la casa estoy un poco sensible”, explicó. Al primero que se enfrentó la concursante de ‘GH 11’ fue a Miguel Frigenti, con el que se llevaba bien antes de su entrada al concurso. Sin embargo, ha acabado bloqueándole de las redes sociales. “Yo tengo gente que me lleva las redes. Si han decidido bloquearle, qué quieres que haga. Nagore también me tiene bloqueada y no monto la de Dios”, explicó.

Por su parte, Frigenti dijo que no se lo esperaba, ya que ella sabe muy bien lo que supone comentar un reality. “Estoy cansado de gente que cuando salga nos mire mal. Yo soy libre de opinar lo que me dé la gana”, se lamentó. La concursante dijo que, si tenía algún problema con ella por el bloqueo, le podría haber llamado para hablar. “Tampoco es tan grave que te bloqueen de una red social”, recordó.

Acto seguido, le pusieron un tweet en el que Marta López le acusaba de oportunista, recordándole si no había tenido tiempo durante todos estos años para pedirle perdón en privado a Nagore como para que lo tuviera que hacer en su ‘curva de la vida’. “Si a mí me dolió meter la pata con Nagore, lo digo. Para mí fue una persona muy importante”, dijo para defenderse de la acusación. Además, justificó que nombrara a su paso por el concurso tanto a sus compañeros de ‘Ya es mediodía’ porque les tiene cariño, no porque quisiera hacerles la pelota para que se pusieran de su lado.

Después de que Belén Esteban le confesara que la había criticado en muchas ocasiones porque no le había gustado nada su concurso, Nagore entró en escena para decir si le había sentado mal que sacara en el programa el tema de su enemistad. “Por una parte considero que fue honesta, sabe que me hizo mal y que tuvimos una relación muy importante. Las excusas de las terceras personas no me lo creo. Fue muy cruel”, señaló. “En su día, quedamos para hablar y me dijiste que fue tu representante, que te dijo que te podías ganar unos euros criticándome. No me parece excusa, hay valores más importantes que el dinero”.

Mientras que Carolina reflexionaba que respetaba su opinión y que las amistades no tienen por qué ser eternas, Nagore recordó que cuando se negó a recuperar la amistad fue todavía más cruel: “Te sentaste en un plató para decir barbaridades sobre mí, sobre mi familia… Dijiste cosas muy fuertes que no eran ciertas. Fuiste muy cruel”. “A mí me mandaron información que supuestamente decías tú sobre mí”, se defendió la expulsada.

Además, Jordi González les hizo a las dos a comprometerse a no volver a hablar del tema por los platós a cambio de dinero. “El tema de Nagore se acaba aquí… Yo lo saqué aquí y aquí se queda”, aseguró Carolina. “Creo que la curva de la vida es lo más honesto que has hecho en este programa”, confesó Nagore. Antes de pasar a otro tema, el presentador les propuso que quedaran para hablar en privado pero sin representantes por medio. “Es que los representantes hacen mucho daño”, bromeó Belén Esteban.