El pasado jueves, Maite Galdeano mandó literalmente a la mierda al público asistente al plató de ‘GH Dúo’ ante los continuos abucheos hacia su hija y hacia ella. Una actitud con la que Jordi González ironizó en el último debate del reality cuando le pidió perdón a la madre de Sofía por el rechazo que el público está teniendo hacia su hija. “No pasa nada”, dijo mucho más calmada. Cuando el presentador le preguntó si pensaba que su hija se iba a salvar de la expulsión, contestó: “Ya veremos. Tiene mucha gente que la apoya también. A estas alturas no me gusta mucho mojarme…”.

Telecinco

Unas palabras que hicieron saltar a Belén Esteban. “Anda, joróbate. El otro día mandas al público a la mierda y hoy no sabes. ¡Venga, hombre! ¡Esto es acojonante!”, exclamó visiblemente molesta. Por su parte, Maite le pidió que dejara de sacar a relucir su feo gesto con el público para arremeter contra ella. “¡Yo utilizo lo que veo! Es que el concurso de tu hija me ha parecido una mierda, así de claro lo digo”, le indicó la colaboradora. “Como a mí el tuyo”, replicó la progenitora de Sofía.

A su vez, Maite aprovechó para pedir disculpas al mismo tiempo que recordaba que estaba ya un poco sobrepasada por toda la situación. “Lo que hice no estuvo bien y pido disculpas, pero después de tanto tiempo, yo también me harté”, dijo a modo de excusa. “¿De qué te has hartado? Deja a tu hija, Maite… Yo también he estado en esa casa y me han abucheado en todas las galas”, recordó Esteban. “No te entiendo y ojalá el público esta vez sea listo”, apuntó con la clara intención de que Sofía se convierta en la próximo expulsada.

Telecinco

“Soy humana, no de acero. Todos cometemos errores. Que te apedreen no está bien”, se lamentó Galdeano. “¡Como han apedreado a muchos! Esa palabra no está bien. No te vayas a ‘Gran Hermano’, vete a Juventudes Marianas. ¡Ya está bien!”, exclamó Belén, apuntando que ella había ido un colegio de monjas y así es como se llamaba la organización que preparaba los retiros espirituales. ¿Iría a alguno? “Entiendo que Maite sufra como madre, porque lo entiendo. Pero mi madre nunca vino a un plató a defenderme porque no estaba preparada. Yo era su hija y le dolía. A mí, si no me gusta Sofía, lo digo”, sentenció.